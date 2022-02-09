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松柏之家迎春 亞當斯親臨讚正能量

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙松柏之家社區服務中心8日舉行春節慶祝活動。(松柏服務中心提供)
布碌崙松柏之家社區服務中心8日舉行春節慶祝活動。(松柏服務中心提供)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心8日於線上線下同步舉行春節慶祝活動，現場活動有數十名耆老參與，祝願大家在新的一年虎虎生威；許多政界、警界人士也獻上新年祝福，市長亞當斯(Eric Adams)更是親臨現場，感謝華人一直以來的支持，總是在參與華社活動時感受滿滿的正能量。

松柏之家社區服務中心執行總監李宗保表示，當天也是服務中心創辦25年的日子，對他具有重要意義，感謝很多會員、社區夥伴以及民選官員一路以來的支持與協助；這兩年亞裔先後經歷新冠疫情、族裔仇恨暴力，生活發生不少變卦，「新年對大家最重要的祝願就是健健康康、開開心心，就是這麼簡單」。

亞當斯當日以市長的新身分首次參與該活動，表示李宗保作為社區領袖，一直為亞裔群體發聲，向當局反映需求；同時也感謝投他一票、讓他過關斬將當上市長的支持者，儘管工作上時常感到壓力，但每次參與華社的活動都感到很平靜愉悅、散播正能量，對此很感激。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)也親臨現場，向民眾介紹其辦公室的職責，專門在犯罪者遭到逮捕後起訴他們；他強調對社區長者的安全尤為關心，無論是何種犯罪，都會與執法夥伴密切合作，一定會將案件嚴謹處理。

市議員李凱健(Ari Kagan)、紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員寇頓(William Colton)、62分局華人局長陳韜等人也在線上向眾人發送祝福；表示虎年象徵著勇猛和剛毅，希望世界能從疫情中趕緊恢復過來，迎接安全又健康的2022年。

亞當斯 亞裔 布碌崙

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