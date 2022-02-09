法拉盛遊民所負責機構答疑 社區不買帳

法拉盛遊民所效果圖。(亞平會提供)

亞洲人平等會等機構上月針對法拉盛 遊民所計畫舉辦首場公聽會，但因該計畫高達4.4億元的預算等問題遭到社區質疑，市議員黃敏儀為此向亞平會等提出疑問，8日收到相關機構回覆；但社區指出，當局去年11月就舉辦「聽證會」，但整場討論時間不足一分鐘，完全是「走過場、沒有誠信」。

黃敏儀辦公室8日公開亞平會與城市資源機構(URI)對於法拉盛過渡性房屋(遊民所)計畫部分疑問的回應，其中亞平會聲明，因這項計畫所處的土地規畫位置，最多可申請建立54個平價屋 ，遠不足服務當地的居民，並預計有約5000萬元的缺口，不適合建平價屋。

亞平會表示，深知法拉盛大量家庭沒有穩定的住房，一些民眾雖沒有流落街頭，但只能居住在地下室、非法旅館以及其他收容所，「颶風艾妲(Ida)的悲劇說明了這一切」。

對於高達4.4億元的政府撥款，聲明中稱，城市資源機構與市遊民服務局(DHS)尚在商討細節，但根據相關機構的預估，類似計畫每年的人員成本、人事服務與租金 管理等需900萬元左右，40年總花費為3.6億元，外加8000萬元的建設成本，約4.4億元，但最終預算並未確定。

亞平會與城市資源機構還援引紐約大學城市規畫等報告回應，這項計畫不會對周邊地產帶來負面影響，反而會促進正面發展，並回應城市資源機有不同族裔的雇員，提供中文、韓文與西班牙文等服務。

不過，社區代表對於上述說法並不認同；法拉盛大聯盟代主席羅維宗表示，當地租金昂貴，居民最需要的是「一勞永逸」的平價屋，這項計畫只會在三年為低收入者提供暫時居所，無法根本解決問題。

羅維宗說，相關機構去年11月舉辦公聽會，關於法拉盛市中心遊民所計畫討論時間整場才一分鐘左右，當局聲稱已告知的前市議員顧雅明，則表示對會議不知情，批評負責機構「自說自話、不夠真誠」；他說，當局尚未通知是否會再次舉辦公聽會，但社區會繼續發聲，提出訴求。

黃敏儀感謝亞平會與城市資源機構解答部分問題，並表示將繼續要求市遊民局回應社區的擔憂，以及遊民所日後是否可能對附近商家造成負面影響，「最重要的是，如果市遊民局介入這個項目，我們社區希望相關機構保證這個項目需一直作為過渡性房屋使用。」