獲利逾150萬 長島三女涉偽造疫苗卡被控重罪

德維諾(左起)、烏拉羅與霍根涉嫌偽造疫苗卡被當局以二級偽造文件的重罪提告。(蘇福克郡檢方提供)

長島 蘇福克郡(Suffolk)兩名註冊女護士與一名診所問診處的女性工作人員，因涉嫌偽造新冠疫苗 卡，獲利超過150萬元，被檢方以偽造文件的重罪提告，過堂當日在他人的擔保下獲得保釋，8日由辯護律師代為上庭，堅持不認罪，法官將她們的下次上庭日期定為10月7日。

根據蘇福克郡檢方消息，當地警方於去年11月19日，發現野孩子兒科保健(Wild Child Pediatric Healthcare)的老闆、註冊護士德維諾(Julie DeVuono)以及該診所的護士烏拉羅(Marissa Urraro)，涉嫌向警員提供銷售偽造的疫苗卡。

檢控書中稱，兩名護士與前台霍根(Brooke Hogan)配合作案，由兩名護士以虛假的信息進入紐約州免疫信息系統(NYSIIS)，偽造疫苗證明，以220元的價格出售給成人，85元的價格出售給未成年人；執法人員在德維諾家中沒收了90萬元的現金，預估三人在2021年11月至2022年1月間，獲利超過150萬元。

蘇福克郡警方於1月27日拘捕了三名嫌犯，三人翌日過堂，其中德維諾被控一級偽造文件(First-degree False Instrument for Filing)與二級偽造文件(Second-degree Forgery)重罪，另兩人被控二級偽造文件重罪；三人過堂當日在他人的擔保下獲釋。

三名嫌犯8日僅由三人的辯護律師代為出庭，各對當事人的控罪拒不認罪，蘇福克郡助理檢察官當庭呈交證物，法官鄧恩(Richard T. Dunne)將三名被告的下次上庭時間定為10月7日。

德維諾的辯護律師斯莫洛維茨(Barry Smolowitz)否認檢方獲取的證據，並證實當事人德維諾是一名紐約市警察 的妻子，「無論發生了什麼，我當事人的丈夫並不知情，他也非常震驚」；霍根的辯護律師普利(Steve Politi)也否認了對當事人的控罪，「診所房間內發生的事情，我的當事人一無所知」。