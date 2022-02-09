時報廣場反疫苗示威十餘人被捕 包括亞裔

時報廣場影院遭反疫苗者大鬧，十餘人被捕，包括亞裔。(FOX5視頻截圖)

一群反新冠疫苗 人士7日晚在曼哈頓時報廣場的AMC電影院 舉行示威，他們雖然購買了電影票，但拒絕出示疫苗接種證明和配戴口罩 ；院方報警後，警方將十餘人拘捕，其中包括亞裔示威者。

警方表示，案發當晚6時30分左右，在位於42街交七大道的AMC電影院中，十餘人購票後拒絕出示疫苗並拒絕離開；警察趕到後先試圖勸離，但一些人拒絕溝通。

現場視頻顯示，抗議者大喊「我的身體我作主，拒絕強制接種」等口號；其中一些人被雙手綁在背後帶出影院，押入警車。

其中一名示威者告訴警察，「希望你們能從中得到啟發，與我們站在一起，因為這件事要上告到最高法院。」

而同日上午，數百名市府員工從布碌崙(布魯克林)出發，越過大橋到達市府門前，抗議本11日(周五)到期的強制疫苗令；他們其中的一些人已經接到了解雇通知。

根據市府數據，全市公務員約為32萬人，其中有約1000多人還未上傳疫苗證明；市府已經把原定去年11月底的最後期限延長到了本月11日；也就是說，這該期限前還未接種的人，就將被正式解雇。

目前紐約市的疫苗令政策正在實施中，但基本在電影院；至於餐飲設施，只有一部分執行了疫苗令，一些餐館並不檢查顧客的疫苗卡或只草草了事。

根據AMC官網，要求所有五歲及以上的觀眾出示疫苗接種證明；鼓勵所有人戴口罩，對於沒有「完全接種」觀眾則必須要戴口罩；在放映期間，只有吃零食和喝飲料時，才可以摘下口罩。