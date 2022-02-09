我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

時報廣場反疫苗示威十餘人被捕 包括亞裔

記者張晨／紐約報導
時報廣場影院遭反疫苗者大鬧，十餘人被捕，包括亞裔。(FOX5視頻截圖)
時報廣場影院遭反疫苗者大鬧，十餘人被捕，包括亞裔。(FOX5視頻截圖)

一群反新冠疫苗人士7日晚在曼哈頓時報廣場的AMC電影院舉行示威，他們雖然購買了電影票，但拒絕出示疫苗接種證明和配戴口罩；院方報警後，警方將十餘人拘捕，其中包括亞裔示威者。

警方表示，案發當晚6時30分左右，在位於42街交七大道的AMC電影院中，十餘人購票後拒絕出示疫苗並拒絕離開；警察趕到後先試圖勸離，但一些人拒絕溝通。

現場視頻顯示，抗議者大喊「我的身體我作主，拒絕強制接種」等口號；其中一些人被雙手綁在背後帶出影院，押入警車。

其中一名示威者告訴警察，「希望你們能從中得到啟發，與我們站在一起，因為這件事要上告到最高法院。」

而同日上午，數百名市府員工從布碌崙(布魯克林)出發，越過大橋到達市府門前，抗議本11日(周五)到期的強制疫苗令；他們其中的一些人已經接到了解雇通知。

根據市府數據，全市公務員約為32萬人，其中有約1000多人還未上傳疫苗證明；市府已經把原定去年11月底的最後期限延長到了本月11日；也就是說，這該期限前還未接種的人，就將被正式解雇。

目前紐約市的疫苗令政策正在實施中，但基本在電影院；至於餐飲設施，只有一部分執行了疫苗令，一些餐館並不檢查顧客的疫苗卡或只草草了事。

根據AMC官網，要求所有五歲及以上的觀眾出示疫苗接種證明；鼓勵所有人戴口罩，對於沒有「完全接種」觀眾則必須要戴口罩；在放映期間，只有吃零食和喝飲料時，才可以摘下口罩。

疫苗 電影院 口罩

上一則

皇后區Milea貨車優質服務聞名社區自製車廂規模宏大零配件一應俱全

下一則

紐約客談／戶外用餐可行 有規範更佳

延伸閱讀

反政府疫苗強制令 加拿大卡車司機阻塞美加邊境大橋

反政府疫苗強制令 加拿大卡車司機阻塞美加邊境大橋
洛市警局一名員警因未接種新冠疫苗被解雇

洛市警局一名員警因未接種新冠疫苗被解雇
港祭最嚴防疫 沒打疫苗難出門

港祭最嚴防疫 沒打疫苗難出門
强制打疫苗 洛縣警長與縣府摃上 縣府擬插手管理縣警局

强制打疫苗 洛縣警長與縣府摃上 縣府擬插手管理縣警局
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40
20歲華裔女孩王軼被安全找回。(唐彥雨提供)

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

2022-02-07 15:27

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪