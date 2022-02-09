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五旬華裔外賣郎 遭圍毆搶錢 嫌犯多為十幾歲青少年

記者張晨／紐約報導
華裔受害者被帶倒後遭搶，頭盔、手套以及外賣餐食等均被打翻在地。(市警提供)
華裔受害者被帶倒後遭搶，頭盔、手套以及外賣餐食等均被打翻在地。(市警提供)

曼哈頓上城英伍德(Inwood)日前發生一起搶劫案件，一名五旬華裔外賣郎在送餐時遭一夥青少年圍堵毆打，對方不但將其外賣餐食打翻在地，更從他身上搶走了數百元現金；警方稱，嫌犯多為十幾歲的未成年人，現被警方通緝。

警方表示，案件發生在6日晚8時45分左右，在位於西204街交207街的60號庫柏街(Cooper St.)公寓中，50歲的受害者正在等待點餐顧客打開門禁。

在警方8日公布的監控視頻中，隨即一名男子從門外進入，在和受害者對視了幾秒後開始攻擊，而受害者顯然也察覺到了一樣，但躲閃逃跑都為時已晚。

第一名男子開始攻擊後，又從門外好陸續進來了三人，加入了圍攻；導致受害者被帶倒後遭搶，頭盔、手套以及外賣餐食等均被打翻在地。

據警方稱，這四名襲擊者的年齡在16到20歲之間，作案時都穿著黑色連帽外套；他們從華裔外賣郎身上搶走了大約200元的現金，然後步行逃離，受害者沒有報告在襲擊中受傷。

警方呼籲民眾，若看到和圖片、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一名五旬華裔外賣郎在送餐時遭一夥少年圍堵毆打。(市警提供)
一名五旬華裔外賣郎在送餐時遭一夥少年圍堵毆打。(市警提供)

手機 華裔 曼哈頓

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