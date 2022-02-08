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紐約州試行高速公路施工區測速照相

編譯周芳苑／綜合報導

州長霍楚 (Kathy Hochul)去年簽署法案，在高速公路試行工作區測速照相，以減少超速傷亡人數；試點計畫啟動運行後，初次違規罰款50元，第二次增至75元，第三次開始增至100元。

州參議員提姆.甘迺迪(Tim Kennedy)表示，紐約須優先考慮駕駛和每天致力改善維護基礎設施的高速公路工人，確保他們安全返家。2010到2016年間，紐約高速公路工作區發生3450起事故，導致50人死亡、1100多人受傷。

霍楚支持的試點計畫持續五年，將在紐約州高速公路(New York State Thruway)十個工作區安置30台攝像機。他州類似作法有成效，馬里蘭州2010年工作區安裝攝像頭，車速下降10%、超速機率減少59%、撞車死亡人數下降 45%。

紐約市去年10月公布自動超速執法計畫年度報告，時任市長的白思豪呼籲州府修法允許全年無休測速照相。報告引述有證據表明，2020年測速照相學區內有56%致命事故發生在攝像頭不允許運行的時段，38%在周末、16%在工作日夜間。測速照相運作時間延長至每週7天、每天24 小時，可望減少超速、減少嚴重傷亡。

霍楚 白思豪 紐約市

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