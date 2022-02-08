死亡車禍頻傳 維權人士籲市府加速改善危險十字路口

紐約市在剛剛過去的周末發生三起死亡車禍，交通維權者呼籲當局加快腳步改善。(記者顏嘉瑩/攝影)

在剛剛過去的周末，紐約市就有至少三人死於車禍 ，其中一起意外發生的路段在幾天前剛發生另一起死亡車禍；日前市長亞當斯 (Eric Adams)才宣布要重新設計全市超過1000個危險十字路口，不過2022年才剛開始沒多久，就接連發生死亡車禍，維權人士擔心，政府速度太慢、未及時改善危險路段，今年恐將再創「零死亡願景」(Vision Zero)計畫以來的死亡人數新高。

周末的三場死亡車禍，分別有兩起在布碌崙 (布魯克林)，另一起則是在布朗士；布碌崙的兩名死者，分別為一名99歲的猶太大屠殺倖存老翁，以及坐在肇事逃逸車輛、撞上另一輛轎車的18歲後座女乘客。

布朗士的致命車禍，則造成一名50歲男子死亡；據警方表示，這些死亡車禍並非意外，此前市警還也正在調查其他多起死亡車禍，其中至少有兩起發生在布碌崙(布魯克林)Eastern Parkway。

事實上，去年為紐約市「零死亡願景」計畫開始以來，最多人命喪輪下的一年，共計有273人死亡；當時「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)等多個交通維權組織曾在布碌崙市政廳前集會，喊話時任布碌崙區長、現任市長的亞當斯，要求新市府極力推動零死亡願景。

交通維權人士表示，紐約市於2014年開始實施「零死亡願景」計畫，雖然願望很遠大，但政府施政卻相當緩慢、一度停擺，光是就有超過1800人喪生，而這些數字都代表著一個破碎的家庭，以及政府破碎的承諾。

不過亞當斯在上月下旬，才要求相關當局重新設計全市超過1000個危險十字路口；他說：「造成這些意外、傷亡的原因，完全就是因為民眾想過馬路」，亞當斯表示，2021年紐約市的交通死亡人數達到近十年來的最高，「我們需要積極推動零死亡願景，而且速度要快。」

亞當斯的計畫，除了重新設計危險路段，還包括每年建造100個路面增高行人穿越道(raised crosswalk)、自行車專用道，並要求駕駛和自行車騎士在沒有紅綠燈或停止標誌的十字路口，完全停車禮讓行人，若違反每次將開出50元罰單。