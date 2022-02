紐約客談／遊民避風港會議 社區要把握機會好好溝通

紐約市遊民服務局(Department of Homeless Services)和遊民關懷中心(Care for the Homeless)等主導曼哈頓華埠 東百老匯 91號「遊民避風港」項目的機構,將於本周在華埠與民眾舉辦社區會議;短短兩個小時的會議,是在社區三個多月的示威抗議之下才換來的直接溝通機會,要如何避免淪為雙方各說各話,還得看社區如何把握。

華埠社區從去年11月底開始針對東百老匯91號「遊民避風港」項目舉行抗議示威,雖然一開始只有華人參加,但社區反對聲浪讓原本將為該項目提供語言服務的亞洲人平等會宣布退出,不過對於項目的興建,市遊民服務局等強調「已與社區充分溝通」,將繼續進行。

近日在社區的積極行動下,項目成功吸引主流媒體注意,在仇恨亞裔犯罪大增的當今,再為原本就有五間遊民所的華埠社區,增加遊民設施,帶來的治安隱憂可想而知。

市府將這些「不良設施」(undesirable facility),在如此情況下默默丟到華社並非首次,預計將在2月下旬,為興建城區監獄 而被拆除的曼哈頓拘留中心即是另一個例子;當時市府單位在線上與社區進行會議,會中雙方各說各話,市府以簡報形式介紹城區監獄項目,而所謂的居民溝通與參與,指的就是以問卷的形式讓居民點選「想要的設計」,如此「溝通」的方式成為笑話。

此次「遊民避風港」項目的會議,採線上與實體方式進行,社區要如何在有限的兩個小時內,充分表達意見,而非單純講述千篇一律的內容,或是一味的抱怨,社區組織者和與會者應該用心規畫、把握機會。

