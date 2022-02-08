我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

紐約客談／遊民避風港會議 社區要把握機會好好溝通

紐約客談

紐約市遊民服務局(Department of Homeless Services)和遊民關懷中心(Care for the Homeless)等主導曼哈頓華埠百老匯91號「遊民避風港」項目的機構，將於本周在華埠與民眾舉辦社區會議；短短兩個小時的會議，是在社區三個多月的示威抗議之下才換來的直接溝通機會，要如何避免淪為雙方各說各話，還得看社區如何把握。

華埠社區從去年11月底開始針對東百老匯91號「遊民避風港」項目舉行抗議示威，雖然一開始只有華人參加，但社區反對聲浪讓原本將為該項目提供語言服務的亞洲人平等會宣布退出，不過對於項目的興建，市遊民服務局等強調「已與社區充分溝通」，將繼續進行。

近日在社區的積極行動下，項目成功吸引主流媒體注意，在仇恨亞裔犯罪大增的當今，再為原本就有五間遊民所的華埠社區，增加遊民設施，帶來的治安隱憂可想而知。

市府將這些「不良設施」(undesirable facility)，在如此情況下默默丟到華社並非首次，預計將在2月下旬，為興建城區監獄而被拆除的曼哈頓拘留中心即是另一個例子；當時市府單位在線上與社區進行會議，會中雙方各說各話，市府以簡報形式介紹城區監獄項目，而所謂的居民溝通與參與，指的就是以問卷的形式讓居民點選「想要的設計」，如此「溝通」的方式成為笑話。

此次「遊民避風港」項目的會議，採線上與實體方式進行，社區要如何在有限的兩個小時內，充分表達意見，而非單純講述千篇一律的內容，或是一味的抱怨，社區組織者和與會者應該用心規畫、把握機會。

紐約客談，每周至周六見報。 

華埠 百老匯 監獄

上一則

紐約花卉批發中心供應情人節玫瑰花

下一則

佛光山紐約道場 雲端祈福&教做素菜

延伸閱讀

遊民紮營逾2年 紐約皇后區華商求助無門

遊民紮營逾2年 紐約皇后區華商求助無門
免費快篩試劑 45%紐約客未申請

免費快篩試劑 45%紐約客未申請
華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬

華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬
涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網

涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網
屋崙華埠亞洲文化中心慶春節 社區組織擺攤宣傳

屋崙華埠亞洲文化中心慶春節 社區組織擺攤宣傳

熱門新聞

年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24
紐約市房租報復性回升，迫使青年搬至澤西市。（取自澤西市新港推特）

房租惡漲12% 紐約年輕人遷往新州

2022-02-05 09:40

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬