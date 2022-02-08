OMNY地鐵周卡月底推出 一周內付滿33元後免費乘車

MTA推出OMNY卡代替捷運卡(MetroCard)。（MTA提供）

負責紐約地鐵 、公車及鐵路系統的大都會運輸署(MTA )7日宣布，為吸引更多客流，將從28日(周一)起開啓全新的折價試點項目：對於使用非接觸感應式交通付費系統OMNY的乘客，七天內乘坐全市地鐵或公車費累計33元後，即可無限次免費乘坐地鐵或公車；乘坐長島鐵路 (LIRR)和北方鐵路(Metro-North)的乘客，25日起(周五)購買套票或無限次月票時也有相關折價。

28日起，使用OMNY付費系統的乘客，在七天內乘坐市內地鐵或公車付費12次、即累計付費33元後，即可在七天內無限次免費乘坐地鐵公車，折價力度雖相當于傳統捷運卡(MetroCard)的無限次使用周票，但傳統捷運卡將於2023年淘汰，且乘客無需預付33元，即可更靈活性地享受同等優惠。

25日起，乘坐長島鐵路及北方鐵路的乘客，即可購買包含20次單程車票的全新套票，新套票價格要比目前20次的单程高峰套票(peak fares)便宜20%，購買無限次月票的乘客，也將享受九折優惠，此外，即日起至28日，長島鐵路及北方鐵路的所有票價也將維持非高峰票(off-peak fares)的價格。

在周末使用「城市票」(CityTicket)乘坐長島鐵路及北方鐵路在紐約市內通勤的乘客，也可從25日起，在周一至周五的非高峰通勤時段，以5元的單價使用「城市票」。

目前，MTA的折價項目將至少推行四個月，MTA將在試行期間評估新票價的影響及乘客體驗，MTA客服主管梅耶(Sarah Meyer)表示，如果折價項目有積極的反響，未來不排除延長甚至永久化該項目的可能。

最新的數據顯示，儘管紐約市地鐵乘客數字正在攀升，但最近幾周的地鐵乘客流量僅徘徊在疫情爆發前的58%左右水平，MTA代主席利博(Janno Lieber)此前就表示，折價項目意在利用OMNY付費系統吸引更多乘客回歸，並為他們節省交通成本。