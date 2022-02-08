佛光山紐約道場 雲端祈福&教做素菜

佛光山紐約道場在線上推出「人間笑廚 談心說菜」年菜特輯系列，圖為有望法師在解說。(視頻截圖)

佛光山紐約道場日前舉辦除夕辭歲及千佛法會線上活動，與民眾們一同在雲端 除舊迎新，春節期間，他們還在線上推出了「人間笑廚 談心說菜」年菜特輯系列，指導民眾製作素食年菜與甜點。

影音來源：佛光山紐約道場

佛光山紐約道場監院有望法師表示，受到疫情 影響，往年在除夕及大年初一吸引數千民眾前來道場參加的除夕辭歲及千佛法會活動，在去年及今年都改為線上，使大家在新春期間既可居家避疫 ，又可在雲端「走春」與祈福，「彈指間」即可燒年香、點年燈、叩響年鐘許願。

佛光山紐約道場日前舉辦除夕辭歲及千佛法會線上活動，還在線上推出了「人間笑廚 談心說菜」年菜特輯系列。(記者鄭怡嫣／攝影)

有望法師還說，由於疫情的關係，許多人的生活方式發生了改變，心理狀況不安，一日三餐也需在家動手解決，為撫平民眾的不安情緒以及指導民眾製作可口的素食，佛光山紐約道場也在Youtube推出了「人間笑廚 談心說菜」的線上節目，春節期間更是有pk年菜的線上競賽環節以及年菜製作特輯系列，示範製作極品素炖佛跳牆、素紅燒團圓獅子頭等吉祥年菜。

6日(周日)大年初六，紐約佛光人還在線上舉辦新春禮千佛法會活動；紐約道場在春節期間不對外開放。

年菜特輯請見網頁：https://www.youtube.com/watch?v=uT2KWFLt68o。