法拉盛商改區發500份福袋慶新春 新版地圖拚復甦

商改區舉辦慶祝活動，和民眾共迎財神，發放免費福袋。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛商改區 (BID)7日舉辦新春慶祝活動，為民眾免費派發500份新春福袋，為吸引更多遊客前來法拉盛，今年商改區還特意製作了新版地圖，為遊客標記行車路線及停車場。

商改區7日聯合市議員黃敏儀辦公室、市警109分局、安保健康保險等機構一同舉辦新春慶祝活動，為民眾免費派發體溫計、紅包袋、財神掛曆、各種零食小吃等，現場還有民眾爭相與新春傳統財神合影。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，除了歷年在線上舉辦的Lucky7免費抽獎活動，今年是商改區第一年在戶外舉辦農曆迎新活動，希望借助活動，能一掃民眾因受新冠疫情 影響而滋生的苦悶心情，根據商改區的估算，疫情期間，法拉盛的小商家營業額減少了三至五成，但所幸並未聽聞有因疫情而倒閉的店家，如今防疫逐步穩定，法拉盛也在恢復生機，預計今年會有更好的商業表現。

此外，鑑於法拉盛公車專用道計畫仍在施行，且法拉盛最大的停車場法拉盛廣場停車場(Flushing Commons)也已於去年7月關閉，不少驅車前來法拉盛吃喝玩樂的遊客，都紛紛反映找不到就近停車場，或因不熟悉私家車禁行線路而吃了罰單，對此，商改區在今年首次製作新版地圖，去除所有廣告，並在地圖中標記行車路線及停車場。

余鈿崧表示，商改區將為法拉盛各商家發放1萬份新版地圖，供有需要的顧客索取，民眾也可登錄法拉盛商改區官網http://www.flushingbid.com/下載地圖。