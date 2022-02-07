布碌崙華聯會成立第二分會 舒默道賀

國會參議院多數黨領袖舒默(圖中戴紅帽子者)祝賀華聯會成立羊頭灣分會。（記者胡聲橋╱攝影）

布碌崙(布魯克林)華人 聯合會羊頭灣分會6日在U大道會所慶祝成立，國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在場表示，將在國會推動立法，動用更多資源，並設立特別檢察官，處理針對亞裔 的仇恨犯罪案件。

州參議員郭纳德(Andrew Gounardes)、州眾議員 寇頓(William Colton)、州眾議員沈保偉(Steven Cymbrowitz)、市議員李凱健(Ari Kagan)等民代也到場祝賀。

頭戴一頂大紅的保暖帽、上面繡著一隻老虎的舒默說，他出生於虎年(1950年)，今年是他的本命年；他說回到羊頭灣就像回老家，但這里又是新家，因為人口結構在變化，華人越來越多，他為此感到驕傲，「華裔代表著美國夢」。他讚揚華聯會在幫助新移民融入美國社會做出的貢獻。

舒默表示，他正與皇后區的國會眾議員孟昭文等合作，在國會推動制止仇恨亞裔犯罪；作為參議院多數黨領袖，他在爭取通過一項法案，設立一名特別檢察官，負責針對亞裔的仇恨暴力案件。

郭納德表示，慶祝華聯會第二分會的成立，就是向仇恨亞裔、對亞裔實施暴力犯罪的人反擊，正告他們，這裡是多元化的社區，有不同的文化，不同的語言，華人已在布碌崙紮根，會愈發壯大。

華聯會會長黃涵華介紹，在羊頭灣設立第二分會，是因為該社區近年來華裔人口增長非常快，比例已超過20%，但華人社區服務又太少，需要更多資源。

華聯社羊頭灣分會可以幫助民眾填寫各種表格，並設立課後輔導中心和老人活動中心，老人可以到此聊天、下棋，多些社交活動，認識更多朋友；他們還可以幫助有困難的人和議員辦公室聯繫及溝通，起到橋樑的作用。華聯會會積極做好宣傳，讓華人了解仇恨犯罪，並告訴他們如何識別仇恨犯罪並做好防範。

華聯會羊頭灣辦公室地址在U大道2111號，電話：(716)799-1781。