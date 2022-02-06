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亞裔被推下鐵軌 逾3萬人連署要求加裝站台護欄

記者張晨╱紐約報導
六個月內四名亞裔被推入鐵軌，逾3萬人線上連署要求MTA加裝站台護欄。(記者張晨╱攝影)
六個月內四名亞裔被推入鐵軌，逾3萬人線上連署要求MTA加裝站台護欄。(記者張晨╱攝影)

在華女高慧民(Michelle Aylssa Go)被患有精神疾病的遊民推入地鐵身亡後，讓民眾不管對於反亞裔犯罪還是地鐵乘車安全的擔憂都達到了頂峰；近日SafetyforAll NewYork在網上發起連署，要求州市府安裝月台護欄，保護通勤者安全，目前已有超3萬人簽名。

該連署寫道，在大約六個月的時間裡，就有至少四名亞裔被推到鐵軌上；且僅在2021年的前八個月，就有至少50人被列車撞死，平均每月超過六人。

「而令人震驚的是，MTA在2007年拒絕了一家願意建造屏蔽門的公司報價；雖然屏蔽門不一定能阻止所有犯罪，但它卻能留住高慧民和其他乘客的生命。」

日前李文與曼哈頓十名市議員共同致信給MTA主席利博(Janno Lieber)，表示再分配預算時，月台護欄應該要列為優先考慮項目，同時獲得撥款；信中表示，每年有數百名市民因意外跌倒、擅闖、企圖自殺，以及少數情況下被推下地鐵軌道。

根據MTA於2019年的研究報告指出，全市的472個地鐵站中，僅有128個車站可加裝護欄，而在這些月台裝上從地面延伸到天花板的閘門，總花費預計將需超過70億元。

利博於日前表示，MTA將討論設置護欄的可能性，同時也會針對軌道面臨各種類型的闖入和中斷，進行其他可能解決的方案討論。

他表示，安裝護欄面對的挑戰，不光只是成本問題，還會有物理限制，「但我們正在研究，看是否有機會能夠安裝護欄，特別是那些繁忙、擁擠的車站。」

連署網址為https://tinyurl.com/32dkyn9j。

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