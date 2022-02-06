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傳白思豪想選國會議員 瑪麗奧：選民最不願看到

記者顏潔恩╱紐約報導
前民主黨國會眾議員羅斯拚復出，獲得州眾議員佛爾的背書。(本報檔案照)
前民主黨國會眾議員羅斯拚復出，獲得州眾議員佛爾的背書。(本報檔案照)

州議會公布的新國會議員選區重畫地圖，令現任第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)代表的選區納入民主黨選民眾多的公園坡、日落公園等社區，盛傳前市長白思豪(Bill de Blasio)正考慮參選該職位；瑪麗奧日前接受採訪時吐槽紐約市在白思豪的管理下一團糟，「選民最不需要的就是他在國會替他們發聲。」

州長霍楚(Kathy Hochul)已簽字通過最新國會議員選區畫分，白思豪住址所在的公園坡被畫入國會眾議員第11選區，同時也包括布碌崙(布魯克林)南區許多支持民主黨的社區，可能讓他覺得選情不錯；若決定參選，將會挑戰黨內對手羅斯(Max Rose)及現任共和黨籍國會眾議員瑪麗奧。

瑪麗奧4日晚接受電視新聞採訪，認為選區重畫地圖給民主黨帶來利益，「他們(民主黨)無法按照規定贏的時候，就改變規則」，已違反州法；她作為來自紐約市在華府唯一的共和黨聲音，若該選區因新地圖的畫分而翻藍，那就再也沒有人能與民主黨制衡。

針對白思豪參選國會議員的傳聞，她批評其在擔任市長期間，給紐約市製造無數麻煩，不希望他無理的政策被帶到聯邦層面；「白思豪參選國會議員，這是選民最不想要看到的情況」，呼籲所有人盡全力阻止他參選。

另一方面，前民主黨籍國會眾議員羅斯也拚復出，目前獲得史泰登島第61選區州眾議員佛爾(Charles Fall)的背書；「當羅斯在國會任職時，有人為史島北岸的選民在華府發聲，為改善他們的生活而戰鬥」，佛爾表示，羅斯一直在為社區不計成本做正確的事，他成功上任的話，通過相互的努力必定會減少槍枝暴力、改善人民生活質量。

羅斯則回應，佛爾是不擇不扣的社區維權人士，他深知要打敗新冠疫情，就要盡一切力量將領袖之人推入華府；「他是我親近的朋友、也是一個完美的公眾服務員，我非常榮幸能得到他的支持參選國會議員。」

瑪麗奧日前接受採訪，表示選民最不願看到的就是白思豪參選國會議員。(Fox New...
瑪麗奧日前接受採訪，表示選民最不願看到的就是白思豪參選國會議員。(Fox News截圖)

民主黨 眾議員 白思豪

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