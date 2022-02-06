紐約公校推出周五素食日 褒貶不一

4日紐約公校首次推出素食餐食，之後每周五都推行。（教育局提供）

紐約市公校 從4日開始，每周五為學生提供素食餐食選擇；這一新規定是為了響應市長亞當斯 (Eric Adams)關於讓孩子吃得更健康的呼籲。

4日，全市公校的早餐、午餐和學後餐餐單出現素食選擇，如早餐有素面包圈和果凍、熱燕麥粥和澆汁新鮮水果；午餐有素玉米面豆卷、脆的或軟的玉米粉圓饼，以及薩爾薩素蘸醬這麼一套墨西哥式素食，還有綠菜花西蘭花、胡蘿蔔和檸檬等各種蔬菜沙拉；學後餐中有黑豆、大蕉、米飯和綠色花園沙拉。

學校仍保證孩子能喝到牛奶，這是聯邦食品暨藥物管理局規定的。市教育局認識到，突然變成素食會讓一些孩子不適應，也會有家長不滿意，所以公校餐廳周五仍會提供肉食和奶製品，讓孩子們可以慢慢嘗試、適應飲食上的變化。

亞當斯自己就素食者，他說，「我喜歡健康食品，我熱愛生活，我們的孩子不應該繼續食用那些會引起兒童肥胖、糖尿病和哮喘的食物。」我們應該讓孩子有選擇，讓他們嘗試一些好吃的健康食物。

2016年，因為身患2型糖尿病，亞當斯的左眼曾短暫失明，之後他放棄了鐘愛的漢堡包，完全改吃素食，他的健康狀況漸漸有了好轉，之後他一直吃素。

在競選紐約市長時，他就表示要在紐約市倡導健康飲食，尤其是要讓學生吃得健康，亞當斯說，「在學校提供素餐意味著健康的飲食和健康的生活，意味著提升成千上萬紐約學生的生活質量。」

2019年，紐約市禁止公校給孩子吃加工肉類，奶酪三明治和火腿三明治都下架了。也是從那一年開始，紐約在各公校開始了「無肉星期一」的實驗。紐約市公校還一直想禁止巧克力牛奶。實際上，紐約公校的午餐有一個很長的禁用名單，裡面有人工色素、人工香料和高果糖漿等。

不過從學生的反饋來看，素食並不是非常受歡迎，不少人在推特上分享了4日學校午餐的圖片，裡面的黑豆、玉米餅、袋裝薯片看起來讓人失去食慾，大家要求教育局提高素食餐食的質量。