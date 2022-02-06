我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

華康會賀新年 逾百耆老歌舞同歡

記者胡聲橋／紐約報導
財神爺派發「利是」， 左一為華康會會長陳麗娜。（記者胡聲橋／攝影）
財神爺派發「利是」， 左一為華康會會長陳麗娜。（記者胡聲橋／攝影）

「如虎添翼賀新年」活動日前在布碌崙(布魯克林)U大道東16街隆重舉行。華人健康協會和帝國藍十字藍盾健保、CenterLight醫療系統，為到場的百多名耆老獻上場繽紛多彩的賀年活動。

耆老們身穿不同的節日服裝，圍坐在張燈結彩的二樓，熱熱鬧鬧過新年。活動最大的明星是身穿紅色古裝戲服的財神爺，他面容慈祥、笑容可掬，將一封封「利是」親自送到每一位耆老手中。

如虎添翼賀新年活動現場，右三為華康會會長陳麗娜。（記者胡聲橋／攝影）
如虎添翼賀新年活動現場，右三為華康會會長陳麗娜。（記者胡聲橋／攝影）

活動的節目全部由耆老表演，不僅有大家耳熟能詳的粵劇唱段，而且也有閩劇和緬劇唱段，耆老們還合唱了「接財神」，跳起了集體舞「紅火的日子」，擔任伴奏的是喜悅之家老人活動中心的樂隊，一個揚琴，一把二胡，一套打擊樂，他們配合默契，抑揚頓挫，雖然上了年歲，卻神采飛揚，共同把歌舞表演推向高潮。活動還包括集體手語舞「你笑起來真好看」，耆老們積極參與，比孩子還開心。

華人健康協會會長陳麗娜說，有的老人剛來的時候真的是很拘謹，很不自信，看他們在中心的帶領下，在其他老人的影響下，越來越放得開，越來越和大家打成一片，她為這些老人高興，替他們的兒女放心，自己也覺得很開心。

過去一年，她和華康會的同事一直在作義工，搞活動，派發瓜菜，分發各種防護用品。新年伊始，她最大的心願是借虎年之威，早日把疫情趕走，大家的生活能恢復正常，老人們也能自由自在地活動。

華人 布碌崙 疫情

上一則

茂比利70號大火兩周年 華人博物館修復文物故事 線上展出

下一則

傳白思豪想選國會議員 瑪麗奧：選民最不願看到

延伸閱讀

美京新春慶典 傳統歌舞展現中華底蘊

美京新春慶典 傳統歌舞展現中華底蘊
北卡華協線上慶春節 歌舞功夫齊上陣

北卡華協線上慶春節 歌舞功夫齊上陣
亞裔老人怕遇襲 寧挨餓不敢出門

亞裔老人怕遇襲 寧挨餓不敢出門
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」
華康會「安心團聚揮毫迎春」 贈春聯免費新冠檢測

華康會「安心團聚揮毫迎春」 贈春聯免費新冠檢測

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
紐約4日再迎大雪、凍雨和雨夾雪，路面公共交通多線停運。（大都會運輸署提供）

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

2022-02-04 14:03
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
紐約市積雪達12吋，路面車輛無法前行。（記者張心／攝影）

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

2022-01-29 22:21
法拉盛凱辛納大道上，一名女子的手機被搶，她與嫌犯對峙後將手機追回。（圖截自谷歌地圖）

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

2022-02-01 18:24

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理