華康會賀新年 逾百耆老歌舞同歡

財神爺派發「利是」， 左一為華康會會長陳麗娜。（記者胡聲橋／攝影）

「如虎添翼賀新年」活動日前在布碌崙 (布魯克林)U大道東16街隆重舉行。華人 健康協會和帝國藍十字藍盾健保、CenterLight醫療系統，為到場的百多名耆老獻上場繽紛多彩的賀年活動。

耆老們身穿不同的節日服裝，圍坐在張燈結彩的二樓，熱熱鬧鬧過新年。活動最大的明星是身穿紅色古裝戲服的財神爺，他面容慈祥、笑容可掬，將一封封「利是」親自送到每一位耆老手中。

如虎添翼賀新年活動現場，右三為華康會會長陳麗娜。（記者胡聲橋／攝影）

活動的節目全部由耆老表演，不僅有大家耳熟能詳的粵劇唱段，而且也有閩劇和緬劇唱段，耆老們還合唱了「接財神」，跳起了集體舞「紅火的日子」，擔任伴奏的是喜悅之家老人活動中心的樂隊，一個揚琴，一把二胡，一套打擊樂，他們配合默契，抑揚頓挫，雖然上了年歲，卻神采飛揚，共同把歌舞表演推向高潮。活動還包括集體手語舞「你笑起來真好看」，耆老們積極參與，比孩子還開心。

華人健康協會會長陳麗娜說，有的老人剛來的時候真的是很拘謹，很不自信，看他們在中心的帶領下，在其他老人的影響下，越來越放得開，越來越和大家打成一片，她為這些老人高興，替他們的兒女放心，自己也覺得很開心。

過去一年，她和華康會的同事一直在作義工，搞活動，派發瓜菜，分發各種防護用品。新年伊始，她最大的心願是借虎年之威，早日把疫情 趕走，大家的生活能恢復正常，老人們也能自由自在地活動。