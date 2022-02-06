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布碌崙華人服務中心 13日新春大遊行

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人社區服務中心4日於當地舉辦虎年新春活動。(主辦方提供)
布碌崙班森賀華人社區服務中心4日於當地舉辦虎年新春活動。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心日前舉辦虎年新春活動，超過80名耆老參與，抽獎帶回精美禮品；主辦方也表示，將於本月13日(周日)在華人群聚的Bay Parkway舉行「新春大遊行」，令各族裔民眾深入了解中華文化，在美華人也能延續傳統。

除80多名長者出席活動外，州眾議員寇頓(William Colton)、民主黨女性黨代表唐鳳巧等民選官員也來到現場，為大眾獻上祝福；帝國藍十字藍盾健保公司作為贊助商，也準備多份精美禮品，耆老通過抽獎贏取。

中心負責人羅添福表示，感謝民選官員、社區夥伴多年以來的大力支持，幫助中心更好回饋大眾，相信接下來的一年「虎虎生威、吉祥如意」，將會秉持著同樣的服務精神，給社區帶來福祉；他也鼓勵，儘管新冠疫情時好時壞，長者還是要把握安全時機多出來走動，活躍身體，避免長時間封閉在家。

另一方面，他也宣布該中心將在本月13日舉行新春大遊行活動，時間是上午11時，民眾需在15分鐘前於布碌崙Bay Parkway66街集合，將遊行至78街結束；羅添福說，新春遊行將加入許多中華文化表演，新一代在美華人能延續傳統，在異鄉也不忘自己的根，同時也能讓其他族裔接觸到華人重要的節日，促進社區族裔和諧相當重要。

該中心的會員伍燕珊也補充道，今年適逢美國中期選舉、同時也是州公職競選，中心希望推動華人積極參與政治，將在會所協助民眾登記成為選民；呼籲有需要的民眾把握機會，中心地址是布碌崙O大道124號，可撥電至(718) 975-0955。

華人 遊行 布碌崙

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