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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

整頓緬街無照攤販 每周執法兩次

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(左二)日前與歐康納(左一)會談，探討社區的公共安全與民眾生活質量等問題；右二起為黃凌欽與伯格。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀(左二)日前與歐康納(左一)會談，探討社區的公共安全與民眾生活質量等問題；右二起為黃凌欽與伯格。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀日前與市警109分局局長歐康納(John O'Connell)會談，探討社區的公共安全與民眾生活質量等問題；對於法拉盛緬街的無照攤販問題，歐康納表示，市警將與市消費者事務局(DCWP)每周聯合執法兩次，對違規攤販開罰。

歐康納在109分局社區事務官黃凌欽與防治罪案組警員伯格(Mark Burger)的陪同下，3日拜訪黃敏儀辦公室，針對法拉盛的無照攤販、遊民、盜竊以及公園安全等問題探討。

法拉盛市中心新冠疫期湧現「擺攤潮」，因市警2020年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控，市消費者事務局過去一年內曾對相關問題嚴格執法，但近期仍湧現大量攤販；對此，歐康納說，109的警員與市消費者事務局將每周進行兩次聯合執法，由DCWP向違規商家開罰。

對於法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)的安全問題，黃敏儀表示，除了與警方合作為公園增加巡邏警員外，她還會在社區其他犯罪率較高的地點安裝照明燈與攝像頭，保證公共場所安全。

此外，皇后區法拉盛花旗球場(Citi Field)近期常因夜晚的噪音，遭到附近居民投訴；對此，黃敏儀表示，她將與警方合作，解決噪音問題，此外，作為市議會政府運作委員會的主席，她也會確保311線路暢通，為民眾投訴提供渠道，讓這一問題得到重視與跟進。

法拉盛 皇后區

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