瓦斯洩漏引爆炸 華人鄰居住家慘被燒毀

Bay35街67號房屋4日早因瓦斯外洩發生火災。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一間閒置的住家因瓦斯外洩引起爆炸，造成鄰近房屋也因火災燒毀，更有一間房屋因此坍塌，所幸無人傷亡；消息指出，遭到波及的兩間房屋為華裔所有，其中一名房主表示多日以前就聞到不尋常的瓦斯氣味，向瓦斯公司投訴卻無人前來處理。

該火災起源於Gravasend的Bay35街67號的一棟房屋內，據悉是一名外族裔的房產，已閒置有一段時間，意外發生時沒人在裡面；市消防局於4日早上7時左右接報抵達，在該房屋發生爆破起火後，火勢隨著風向很快蔓延到相連的69、71號房屋，也不幸遭殃。

當局發言人表示，居住在隔壁兩棟房屋的六名住客一早就成功逃出，獲得美國紅十字會的協助，暫時到市府提供的酒店居住；由於火勢嚴重，一共出動布碌崙三個消防局的百名消防員到場撲火，當數十名消防員在火源地救火時，整棟房屋一度發生動搖，所有人當即撤離。

約兩個小時後大火才被撲滅，市長亞當斯 (Eric Adams)隨後也到現場視察情況，表示還好無論是居民或消防員都沒有受傷；但三個房屋結構都遭到嚴重破壞，特別是發生爆破的67號屋子後來也坍塌，必須拆除重建，災民可能很長時間都無法返家。

火災發生後的數小時內，愛迪生電力公司為保險 起見，也暫時切斷附近住家，包括Bay35街62、65、66、69、71號房屋的電流供應；據網路流傳的視頻，火勢熊熊燃燒、黑煙沖天，除房屋嚴重被燒毀外，停在街邊的多輛轎車也遭到破壞，車鏡都因強大的爆破而破裂。

目擊者表示，遭殃的兩間房屋都是華人房客；其中一人向現場媒體透露，過去數周不知道從哪裡一直聞到一股瓦斯味，也曾多次向瓦斯公司投訴，可不見派人前來處理。

當局發言人稱，在確定火勢消除後，消防員重返現場調查失火原因，確定為瓦斯外洩爆破所致；針對災民表示曾向瓦斯公司投訴問題，他卻指出未有相關紀錄，將會展開調查。