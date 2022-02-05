我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

法拉盛華女失聯5天 母急尋

記者牟蘭／紐約報導
王軼與家人失聯五日，家人急尋她的消息。(唐彥雨提供)
王軼與家人失聯五日，家人急尋她的消息。(唐彥雨提供)

報住皇后區法拉盛的華裔女孩王軼，日前疑與家人發生爭執後，除夕凌晨與親友失去聯繫；她的母親唐彥雨4日表示，女兒已失聯五天，擔憂孩子的安全，期盼孩子能與家人盡快報平安，「我為我所有的行為道歉，希望你能理解媽媽」。

根據警方消息，20歲的王軼於1月31日凌晨3時左右，從40路的住所中離開後，與親友失聯；警方表示，王軼身材中等，身高約5呎2吋左右，最後一次出現在天景豪苑附近，身穿灰色外衣、白褲子與白球鞋，背黑色小挎包，呼籲知情者聯繫警方。

王軼的母親唐彥雨對本報記者表示，她與王軼五年前來美生活，目前女兒在斯坦拉和查爾斯·格特曼社區學院(CUNY Stella and Charles Guttman Community College)就讀。

因獨自一人撫養女兒，唐彥雨稱自己在生活中壓力較大，曾與女兒發生爭執，近期孩子又遇上情感問題；她與女兒在春節前溝通後，決定搬到馬里蘭州生活，她在1月30日先抵達新住所，女兒聲稱隨後與她會合。

唐彥雨表示，因搬家路上遇到波折，她曾在1月30日晚11時短信告知女兒部分行李丟失，兩人短暫交流後，她才休息；翌日凌晨5時左右，她就收到親友的短信，告訴她女兒失蹤，「女兒凌晨2時還發了一個短信給我，問我『睡了嗎？』，但我已經睡著了，就沒有回」。

對於王軼的失聯，唐彥雨表示，母女平日的溝通出現問題，她為此道歉；她說，紐約市的治安變差，希望孩子能發一個短信報平安。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵相似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或直接聯繫其親友(929)328-9786，消息來源絕對保密。

王軼與家人失聯五日，家人急尋她的消息。(唐彥雨提供)
王軼與家人失聯五日，家人急尋她的消息。(唐彥雨提供)

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

華女免費測新冠 個資恐被盜…BBB：切勿提供社安號

下一則

治安差 通膨高 稅收高 中產階級紛逃離紐約

延伸閱讀

「媽媽錯了」法拉盛華女失聯5天 母急尋

「媽媽錯了」法拉盛華女失聯5天 母急尋
持槍嫌專搶鴉片類處方藥 華人藥房連遭劫

持槍嫌專搶鴉片類處方藥 華人藥房連遭劫
保護居民及小商家 法拉盛「無仇恨地帶」啟動

保護居民及小商家 法拉盛「無仇恨地帶」啟動
專搶鴉片類處方藥 持槍嫌連劫法拉盛2華人藥房

專搶鴉片類處方藥 持槍嫌連劫法拉盛2華人藥房
法拉盛民宅地下室起火 無人傷亡

法拉盛民宅地下室起火 無人傷亡

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
紐約州4日將出現降雪，最高積雪12吋，紐約市雖無下雪但將降雨，在低氣溫下恐形成凍雨。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

2022-02-03 15:05
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電