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郭楨獲頒傑出亞洲藝術家獎 作品展示女性真實情懷 展至18日

記者張心、張晨╱紐約報導
華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）
華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）

美華藝術協會4日為華裔藝術家郭楨頒發「2022年傑出亞洲藝術家獎」；郭楨「啞聲的風景」作品展日前也在展出，將展至18日。

華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）
華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）

郭楨表示，每位女性藝術家都應是女權主義者，都應有女權的意識和理念；這是作為一個有社會意識的社會現代人所必須具備的一個品質，是公民意識的一部分。

郭楨出生於中國山東省，早年經歷了文化大革命， 1986年移居美國，1988年在紐約設立郭楨工作室；長期致力於國際當代女性主義藝術的研究和探索。

作為一個上世紀50年代出生的華裔女性，她說自己經歷了中國現代歷史上的一些重大變革，也承受了許多這個年代女性的生存壓力。

周龍章(左)為郭楨(右)頒發「2022年傑出亞洲藝術家獎」。(記者張晨╱攝影)
周龍章(左)為郭楨(右)頒發「2022年傑出亞洲藝術家獎」。(記者張晨╱攝影)

「每個時代的人都必定承受生活的磨礪，每個人的心靈上都有自己的痕跡，這是人類無法回避的命運，沒有對生命價值的虔誠就決不會有如此深刻的印記。」郭楨說，此次獲獎不但對她意義重大，也是對她作品價值的肯定。

華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）
華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）

美華藝術協會會長周龍章表示，該獎項已經持續頒發30年，往年都在林肯中心舉辦，但近兩年不得不因為疫情縮小規模；他認為郭楨的作品以弱勢群體為主要創作對象，沒有刻意造作，展示了女性的真實情懷，獲獎實至名歸。

郭楨「啞聲的風景」作品展目前在456畫廊開幕，主要展出其在2016年至2021年間創作的系列水墨畫作品，聚焦大地景象折射人類對於自然母親的毀滅。

華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）
華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）

郭楨表示，自己在女權主義藝術中重視「母親」的概念，每個人都有一個共同的母親，那便是腳下的大地，母親和大地是一切生命的給予者和維護者，「『啞聲的風景』展示了大地目前的景象，既開闊又令人恐懼，在人口和工業的發展推動下，無限制的開採和污染，已經使大地千瘡百孔。」

展覽將持續至2月18日，地址為百老匯大街456號三層。

華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）
華裔藝術家郭楨「啞聲的风景」作品展正在456畫廊展出。（主辦方提供）

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