納蘇郡政府肯定華裔 舞獅慶新春

布莱克曼(講話者)在政府樓前舉辦虎年慶新春活動，期盼迎來春節後迎來新篇章，預祝當地經濟強勁復甦。(張國棟提供)

長島 納蘇郡(Nassau)政府日前舉辦虎年慶新春活動，邀請當地的華裔 代表與外族裔居民，在政府大樓前點亮紅色的燈光，觀看舞獅等表演；郡長肯定華裔居民對長島貢獻，期盼春節後迎來新篇章，盡快恢復當地的疫後經濟。

郡長布莱克曼(Bruce Blakeman)於1日在政府樓前舉辦虎年慶新春活動，邀請該郡首位華裔財政主管張耀棟(David Chiang)等參與；他在會上肯定當地華裔居民在醫療與學術等做出顯著成就，「虎年代表強壯，期盼春節後迎來新篇章，預祝當地經濟強勁復甦，戰勝疫情 」。

長島華人協會會長張國棟表示，虎年在中國傳統文化中象徵著勇氣與強壯，受到不少非華裔民眾青睞，尤其如今疫情蔓延，更需要這種精神的鼓勵，「過去兩年，人們被疫情打得太慘了」。

張國棟家每年都會慶祝新春活動，今年由11歲的兒子掛上紅燈籠，家人圍坐在一起包餃子，送紅包等，感受節日的氣氛；他希望通過慶祝春節讓更多的華裔後代增強對自己的文化的自豪感，也期盼這個節日讓更多人了解亞裔文化，消除日益四起的仇恨犯罪。

居住在長島曼哈塞(Manhasset)的周艾莉(Alice Zhou，音譯)表示，當地的華裔居民日益增加，不少年輕一代在學術上取得優秀成績；為了讓華裔後代了解中國文化，她每年堅持舉辦春節派對，通過帶來餃子等中國美食，為孩子講解中國文化。

納蘇郡立法委員拉法贊(Joshua Lafazan)日前提案要求將春節作為該郡的法定節日，若提案通過，郡府的雇員將在節日當天享受帶薪休假的福利。