阿茲海默症關愛服務 線上慶新春談糖尿病預防

阿茲海默症關愛服務2日舉辦農曆虎年線上慶祝活動。（視訊截圖）

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前舉辦農曆虎年線上慶祝活動，吸引近百位華裔社區代表和失智 症家庭參加，一同聆聽紐約大學教授科普糖尿病 預防知識，華裔表演藝術家進行二胡、歌曲、書畫等精彩演出。

華人 外展經理石蔚靜表示，疫情之下的牛年對所有人來說依舊是充滿挑戰一年，尤其是對失智症家庭來說更是不易，「我們期盼虎年風調雨順，虎氣沖天，民眾生活恢復正常，進入新氣象，也希望藉由本次活動，給失智症家庭帶去祝福和關懷。」

特別受邀為觀眾科普糖尿病預防的紐約大學醫學院教授胡璐博士表示，逢年過節少不了慶祝聚餐，但華人作為糖尿病高發群體，應該注意飲食健康，控制脂肪攝入、避免不健康脂肪（紅肉、禽類、全脂牛奶、黃油）、盡量不喝奶茶、甜茶飲品、汽水以及加糖果汁等；多食用蛋白質、粗糧、蔬菜油、牛油果、堅果、海魚等健康脂肪產品，健康安心過喜慶中國年。

之後的賀年表演中，華人書法家、紐約詩畫琴棋院副院長關祖洞、畫家及紐約詩畫琴棋院副院長岑全遠，為在場觀眾帶來了書畫賀年作品；原中國廣播樂團二胡首席藝術家趙宗純及兒子趙穎柔，表演了傳統二胡音樂；女高音歌唱家李瑛領銜眾華裔歌唱家進行合唱；失智症家庭展覽了手工班同學製作的藝術品，一同進行了虎年趣談、有獎搶答等聯誼節目。

本次農曆虎年線上慶祝活動還邀請到西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、紐約長老會下城醫院、皇后區圖書館、華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會、真愛護理公司、第一保健等社區團體代表參加。