保護居民及小商家 法拉盛「無仇恨地帶」啟動

民權中心發起「無仇恨地帶」項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

位於法拉盛 的民權中心(MinKwon Center)，3日聯合大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)及其他當地機構，宣布啟動法拉盛「無仇恨地帶」(Hate Free Zones)項目，保護小商家及民眾的安全。

鑑於反亞裔 的犯罪行為在全市激增，「無仇恨地帶」項目將聯手法拉盛當地小商家以及社區團體，為他們提供更有安全保障的環境，項目的第一步是在位於緬街、北方大道(Northern Blvd)、北法拉盛友聯街(Union St)、莫瑞丘(Murray Hill)等商店門口張貼反對仇恨犯罪的海報，並在店內收銀台位置放置相關手冊，鼓勵民眾遇到騷擾時向市民權局報告。

之後，項目小組成員還會在社區內開展對話，並為小商家與居民普及更多有關移民 、住房、社區安全的個人權益。

大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，1657年，法拉盛的當地居民抗議荷蘭的殖民政府，對貴格會及其他少數宗教團體的迫害，在16世紀，法拉盛已經准許移民遷入社區，這種開放與包容的精神應該延續至今，如今疫情消退，社區正在恢復生機，應當在社區內保護所有不同族裔及宗教背景的居民，抵抗暴力及歧視行為。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的代表羅絲(Xamayla Rose)表示，去年夏天晚上11時，自己與一位居住在皇后區的亞裔友人在布碌崙(布魯克林)玩耍，臨別時對方坦言不敢一個人坐地鐵回家，身為非洲裔，這是她第一次體會到亞裔們在日常生活中所感受到的恐懼，少數族裔們都應該相互團結，「如果你認為其他少數族裔遭受的歧視與自己不相干，你也很容易成為下一個受害者」。

南亞移民、紐約市立大学(CUNY)學生莫絲坎(Tasnia Muscan)表示，她的母親不敢穿孟加拉國的傳統服飾上街，因為店員和路人都會異樣看待她，會認為她是「新來的」或是未受過充分的教育，「無仇恨地帶」項目的發起，意在讓大家接受自己的與眾不同」，接納自己原本的身分並對此感到安全。