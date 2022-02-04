我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

反建城區監獄 社區6日曼哈頓華埠抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠監獄工程即將在農曆年後動工，社區將於2月6日舉行抗議活動。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠監獄工程即將在農曆年後動工，社區將於2月6日舉行抗議活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

日前紐約市設計和建築局(Department of Design and Construction，簡稱DDC)等單位，表示將於農曆年後開始進行拆除現址曼哈頓拘留中心的工程；對此紐約中華公所致信市懲教局(Department of Correction)表達強烈抗議，社區也計畫於2月6日(周日)舉辦抗議活動。

市設計和建築局表示，在2019年通過「統一土地使用審查程序」 (ULURP)後，經過多次會議、公眾參與以及社區研討會，將在農曆年後進行臨時安全通道工程，架設場地圍欄，以及藝術品移除等工作，預計將於5月拆除拘留所南、北塔，新城區監獄將在2027年建成。

對此中華公所表示，政府執意進行城區監獄程序、建臨時安全通道工程，拆除現有監獄並興建新監獄，期間工程長達七、八年，將嚴重干擾華埠居民生活品質以及小商家。

雖然市府單位強調建新監獄期間有充分與社區說明與溝通，但中華公所表示，過程完全是當局自說自話，從未站在社區的立場，討論如何解決城區監獄將帶來的負面影響，「視社區福祉如無物」，信中還提出五個觀點，痛批市府作為。

中華公所表示，建築臨時安全通道工程將占用附近三條街道，導致社區交通堵塞、影響居民生活及小商家；工程期間停車位也會導致社區進入交通黑暗期，社區必須禁止相關人員車輛及工程車，占用居民、遊客的停車位；市府強調工程將保留30%給少數族裔及婦女，但監獄在華社建，受到最大影響為華裔，政府應該保留至少30%工作機會給華裔、20%給其他少數族裔及婦女；市府應該討論如何維護社區安全、減少暴力犯罪；最後並建議監獄主管，典獄長定期與社區舉行會議。

為了反對城區監獄，社區將於2月6日下午2時，在中央街(Centre St.)和白街(White St.)間舉辦反監獄示威。

監獄 華裔 暴力犯罪

上一則

周末好去處／Brookfield Place冰雕展 現場雕刻老虎

下一則

皇后區檢察官辦公室慶春節 屬虎舒默讚紐約華裔貢獻

延伸閱讀

享受人生 春天就搬進全新Brasada豪華住宅

享受人生 春天就搬進全新Brasada豪華住宅
紀思庭：終止槍枝暴力 須觸及敏感議題

紀思庭：終止槍枝暴力 須觸及敏感議題
洛縣警局長維拉紐瓦訪西來寺 向華裔拜年

洛縣警局長維拉紐瓦訪西來寺 向華裔拜年

華埠社團強調治安良好 邀遊客春節來觀光

華埠社團強調治安良好 邀遊客春節來觀光
全美最大聖昆汀監獄死囚牢房 加州擬關閉

全美最大聖昆汀監獄死囚牢房 加州擬關閉

熱門新聞

零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
年過七旬的華裔老漢劉玉生，住在法拉盛街頭的帳篷內。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

2022-02-02 12:15
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村