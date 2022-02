反建城區監獄 社區6日曼哈頓華埠抗議

華埠監獄工程即將在農曆年後動工,社區將於2月6日舉行抗議活動。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前紐約市設計和建築局(Department of Design and Construction,簡稱DDC)等單位,表示將於農曆年後開始進行拆除現址曼哈頓拘留中心的工程;對此紐約中華公所致信市懲教局(Department of Correction)表達強烈抗議,社區也計畫於2月6日(周日)舉辦抗議活動。

市設計和建築局表示,在2019年通過「統一土地使用審查程序」 (ULURP)後,經過多次會議、公眾參與以及社區研討會,將在農曆年後進行臨時安全通道工程,架設場地圍欄,以及藝術品移除等工作,預計將於5月拆除拘留所南、北塔,新城區監獄 將在2027年建成。

對此中華公所表示,政府執意進行城區監獄程序、建臨時安全通道工程,拆除現有監獄並興建新監獄,期間工程長達七、八年,將嚴重干擾華埠居民生活品質以及小商家。

雖然市府單位強調建新監獄期間有充分與社區說明與溝通,但中華公所表示,過程完全是當局自說自話,從未站在社區的立場,討論如何解決城區監獄將帶來的負面影響,「視社區福祉如無物」,信中還提出五個觀點,痛批市府作為。

中華公所表示,建築臨時安全通道工程將占用附近三條街道,導致社區交通堵塞、影響居民生活及小商家;工程期間停車位也會導致社區進入交通黑暗期,社區必須禁止相關人員車輛及工程車,占用居民、遊客的停車位;市府強調工程將保留30%給少數族裔及婦女,但監獄在華社建,受到最大影響為華裔 ,政府應該保留至少30%工作機會給華裔、20%給其他少數族裔及婦女;市府應該討論如何維護社區安全、減少暴力犯罪 ;最後並建議監獄主管,典獄長定期與社區舉行會議。

為了反對城區監獄,社區將於2月6日下午2時,在中央街(Centre St.)和白街(White St.)間舉辦反監獄示威。