香港經貿處慶新春 粵劇幻想曲登場

為慶祝農曆年，經貿處與兩名年輕香港藝術家合作，製作表演節目「粵劇幻想曲」，供民眾在線上觀看。(經貿處提供)

為慶祝農曆新年，香港 駐紐約經濟貿易辦事處與兩名香港藝術家合作，製作「粵劇幻想曲」(Cantonese Opera Fantasia)線上表演節目，推廣香港的文化活力和藝術人才，展現文化的傳承與創新。

香港駐紐約經濟貿易辦事處3日與紐約中文媒體在線上會面，辦事處處長聶繼恩表示，研擬今年各項活動以線上或實體方式舉辦；她表示，今年7月1日適逢香港回歸25周年，經貿處除了表演，也將規畫大型展覽，慶祝這具有歷史意義的日子，豐富民眾生活。

聶繼恩說，配合農曆新年，經貿處與兩名年輕香港藝術家鄭得恩、和江駿傑合作，製作表演節目「粵劇幻想曲」，供民眾在線上觀看；經貿處去年以傳統新春節目慶祝農曆年，今年則希望以不同的表演類型，讓觀眾耳目一新，同時也給年輕藝術家更多表現平台。

(影音來源：香港駐紐約經貿處)

經貿處介紹，鄭得恩為一名跨界藝術家，涉獵的範疇包括流動影像、舞蹈、劇場及時裝等不同的媒介，於2020年在亞洲文化協會及經貿處的支持下，在紐約擔任美國自然歷史博物館的駐地藝術家；江駿傑則是年青粵劇編劇、作曲和演員，從小接受傳統戲曲訓練，其後於演藝學院戲曲學院畢業後，致力在傳統的唱、念、做、打以外，探索粵劇的更多可能性；兩人均曾獲香港藝術發展局頒發藝術新秀獎。

另外，經貿處還將於12日(周六)聯同芝加哥亞洲躍動電影 節，在當地舉辦兩場免費電影放映活動，選映的是由香港十大電影公司聯合製作、群星演出，以抗疫為主題的喜劇「總是有愛在隔離」，詳情可上https://bit.ly/3IZPTFb查詢。

聶繼恩表示，受到疫情 限制目前只能在線上舉辦活動，但希望在新的一年疫情能快快消散，讓大家能夠在實體活動上相見。