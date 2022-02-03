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皇后區燭光守夜 悼哈林區殉職警

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區舉辦燭光守夜活動，悼念兩名殉職警員。(記者鄭怡嫣/攝影)
皇后區舉辦燭光守夜活動，悼念兩名殉職警員。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards)2日在皇后區公所前舉辦燭光守夜集會，悼念在曼哈頓哈林區槍擊案中殉職的兩位警探里維拉(Jason Rivera)以及莫拉(Wilbert Mora)，呼籲解決槍枝暴力問題。

22歲的里維拉和27歲的莫拉1月21日在曼哈頓哈林區處理家庭糾紛時遭重罪緩刑犯麥克尼爾(Lashawn McNeil)槍擊，里維拉當場身亡，莫拉後因搶救無效去世，麥克尼爾則遭在場的第三名警員蘇蘭(Sumit Sulan)擊斃。

皇后區長理查茲2日晚聯合眾多警員、包括法拉盛市議員黃敏儀在內的民代及社區人士，一同悼念里維拉與莫拉，同時對皇后區的居民、第三位警員蘇蘭表示支持與關切。

理查茲表示，他讀了里維拉闡述為何自幼勵志當警察的文章，裡頭寫道他看到警察「攔截盤查」(frisk)他的哥哥，認為這是不公正的做法，「但是里維拉卻沒有因此而憤怒，反而是從此想要致力改善警民關係」，里維拉和莫拉，都是投入社區警務、以社區為先的典範。

理查茲還說，槍枝暴力不僅使無辜的人喪生，也在他們的親友身上留下了永久的創痕，將為擊斃兇嫌麥克尼爾的第三位在場警員蘇蘭祈禱，「皇后區是你永遠的家」，也將支持如里維拉、莫拉及蘇蘭一樣保護紐約市安全的一線警務人員，全市槍枝暴力的問題亟待解決。

市警捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)也在集會上表示，市警團隊不會忘記里維拉及莫拉，會一直給予他們的家庭關照與支持，有越來越多的人及警員正因槍枝暴力問題受傷或者殞命，一天前皇后區也又有一名休班警員遭到槍傷，非法槍枝及槍枝暴力案件應引起更多的關注。

皇后區 警察 曼哈頓

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