亞裔老人怕遇襲 寧挨餓不敢出門

華裔耆老在老人中心活動，是疫情前的常態；如今仇恨犯罪增加，許多亞裔耆老又不敢出門了。(本報檔案照)

根據市警總局的統計，截止到去年12月，2021年紐約市針對亞裔 的仇恨事件共有129起，比上一年增長361%，而且因為語言和文化障礙，這個數字還是低估的。在這一背景下，許多亞裔老人都害怕出門，不想被無端攻擊，有的老人因此面臨食物不夠，甚至挨餓的境地。

來自柬埔寨的68歲華裔男子唐Derek，2006年的一場心臟病讓他失去了工作能力，他妻子在一家亞洲超市工作，兩人以此為生，但新冠疫情 期間超市關閉，兩人的生活開始拮据起來。他們經常去布碌崙松柏社區中心，因為那裡提供午餐，老人還能在那裡找人聊天，甚至打麻將。而現在情況不同了，因為仇恨犯罪 日益增多，他們出門都非常小心，甚至不敢出門。

足不出戶對唐Derek夫婦直接的影響就是，有時候他們只能湊合吃點東西；松柏社區中心負責人李宗保1日受訪是表示，老人因為害怕出門而挨餓的現象確實存在，而且新年以來，社區中心就遭到了四次攻擊，窗戶被砸壞，還有向社區中心扔石頭；他擔心，照這樣下去，老人都不敢到社區中心活動了。

因為害怕遭到仇恨攻擊，有不少亞裔老人真的把自己關在家裡不出門，美國人口調查局8月的一份報告顯示，亞裔家庭中食物不夠吃的成年人中，有37%是因為害怕出門或不想出去買食物，而白人家庭中這個比例為17%；亞裔老人還存在一些普遍的問題，比如行動不便，使用公共交通工具有困難等。

亞裔老人的收入差別也非常大，根據丕優研究中心2018年的分析，亞裔人口的收入不平等在各族裔中是名列前茅的；不敢出門，對於一些低收入的老人來說，就非常有可能轉變成食物不足的狀況。

近年來，紐約亞裔社區老年人的比例增加很快，這就使亞裔老人面臨的困境更加突出，更具有普遍性，對亞裔社區帶來更大的影響。

老人恰恰又是亞裔社區中最脆弱的，有點風吹草動，他們就首當其衝，新冠疫情來了，老年人最容易受感染，仇恨犯罪一增加，老人又成了最容易受攻擊的目標。

喜悅之家老人活動中心的負責人陳麗娜1日告訴記者，老人們害怕仇恨攻擊的程度要高於新冠疫情，新冠疫情畢竟可以通過做好自身防護來解決，而仇恨攻擊讓他們無法逃避，更讓人擔憂。對於老人來說，社區安全是最重要的。