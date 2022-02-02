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網約車司機攜手外賣郎 結盟爭權益

記者張心／紐約報導
華人網約車司機和外賣郎參與「App打工人正義聯盟」成立大會。（記者張心／攝影）
華人網約車司機和外賣郎參與「App打工人正義聯盟」成立大會。（記者張心／攝影）

紐約市上百名網約車司機和外賣郎1日於市政廳外集會，宣布成立「App打工人正義聯盟」(Justice for App Workers)，要求科技公司和政府提供更多的薪酬、醫保及臨時停車牌等權利。

繼贏得餐廳洗手間使用權和小費透明度之後，全市為網約車、外賣平台等以科技軟件為載體的私企工作的司機和外賣郎，打算爭取更多的合法福利，包括更高的薪水、基本的醫保和牙保、臨時停車許可證、汽車和單車保險、甚至是保護少數族裔不被歧視的人權政策。

影音來源：記者張心

疫情期間全市基本是依靠我們這些人在正常運轉，但是這些私企卻連基本的醫保都無法給我們，這份工作說實話沒有任何的保障。」國際外賣郎聯盟(International Alliance of Delivery Workers)主席聶大川表示，很多華人外賣郎在疫情期間遭受種族歧視，無緣無故遭受一星負評或是言語暴力，導致不少司機的接單帳戶被關掉，「一旦被關，這個司機就再也沒辦法在外賣平台工作，而Uber等公司又缺乏完備的調查體系，所以華人從業者只能吃「啞巴虧」。」

由於受害外賣郎數量龐大，2021年8月，近1000名紐約市的華人外賣郎成立了「國際外賣郎聯盟」，互幫互助一起向私企雇主爭取合法權益，「這次不僅是華人，還有其他各個國家移民在紐約的網約車司機和外賣郎，共計約10萬人，一起成立了「App打工人正義聯盟」，聯合起來向雇主和政府維權。」

「我們在保證著紐約市的正常運轉，疫情期間如果沒有我們，整個城市就會癱瘓。」主要維護全美網約車司機權利的非營利組織，「獨立司機協會」(Independent Drivers Guild)參與者林境盛(Jacky Lin)表示，紐約市的公車道和單車道排布，使網約車司機停車不便，很多華人司機因為語言障礙，和乘客溝通停車點時不暢，導致經常吃罰單，「我們也希望政府能夠給予合法的臨時停車許可，方便華人司機工作。」

即使在疫情最嚴重的時候，網約車行業依舊擁有數十億元的市值；根據麥肯錫公司的最新研報，網絡外賣業務也在去年創造了1500億元收入。數字激怒著外賣員和司機，他們極低的分成讓基本生活難以維持，外賣郎張鵬飛說，「我一人養活五口之家，因為都是中國移民，英語不好，只能靠送餐送貨來養家。」

擁有近10萬會員的「App打工人正義聯盟」在市政廳前成立。（記者張心／攝影）
擁有近10萬會員的「App打工人正義聯盟」在市政廳前成立。（記者張心／攝影）

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