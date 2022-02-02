8大道增派警力 66分局長華社拜年

市警66分局局長哈斯泰德(左二)大年初一走訪8大道華社商戶。（記者胡聲橋/攝影）

辖管布碌崙 (布鲁克林)8大道 的市警66分局局長哈斯泰德(Jason P. Hagestad)，農曆虎年大年初一在布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝陪同下，走訪8大道50街至60街之間的華裔商戶，向他們拜年，並表示已經增派警力，保證春節期間8大道的安全。

哈斯泰德表示，他2019年就任市警66分局局長，2021年春節，因為新冠疫情嚴重，商家大多關門，春節期間他也就沒有到8大道華社走訪，因此虎年春節是他第一次作為66分局局長到8大道拜年。

每走進一家商店，哈斯泰德就向大家作揖，並說「恭喜發財」，發音字正腔圓。

市警66分局局長哈斯泰德(右一)大年初一走訪8大道華社商戶。（記者胡聲橋/攝影）

8大道張燈結彩濃濃的節日喜慶氣氛，讓哈斯泰德非常高興，他到一家海鮮店門口，抓起一隻碩大的龍蝦，這時店家抓起了一隻帝王蟹，兩個人愉快合影。他還走進網紅福州點心店「美食林魚丸」，觀看店家製作點心，他說有機會他也想嘗嘗。

哈斯泰德還走訪了銀行、雜貨店和洗衣房等，所到之處，華社商戶熱情打招呼，祝他新年「生龍活虎」、「虎虎生威」。

哈斯泰德說，他知道春節相當於西方的聖誕節 ，是華人一年中最大的節日，為了保證8大道安全，讓華社安心過年，他春節期間在8大道增派了十名巡邏警員。