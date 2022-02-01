年夜飯堂食大減 外賣紅火

麒麟金閣引進送餐機器人，以創新吸引更多客群。(記者顏嘉瑩/攝影)

受疫情 及極寒天氣的影響，紐約華人社區中餐館 的除夕年夜飯生意不如預期；曼哈頓華埠 酒樓業主表示，有30%的預訂顧客為外族裔，專門來體驗華人的農曆新年文化；在皇后區法拉盛，中餐館的年夜飯預訂甚至不如感恩節和聖誕節，食客們紛紛改訂年夜飯套餐外賣，適合六人享用的小份盆菜很受歡迎。

連鎖中餐館「金滿庭」的業者甄逸海1月31日表示，今年雖然預訂情況不錯，但仍沒有往年好；31日晚預訂在華埠店面吃年夜飯的大約有200多人，其他店面也是在三周前開始預訂，「華埠預訂的外族裔大概三、四成；中城的大約四到六成。」

華埠酒樓「麒麟金閣」業者劉增棋表示，去年Delta病毒流行期間有許多人早早就打來預訂年夜飯，多是家庭聚會，也有公司聚會，外族裔預訂年夜飯者約有三成；但年底暴增的Omicron變種病毒讓許多人取消訂位，最後預訂年夜飯總人數大約只有100多人，而往年都要大排長龍。

劉增棋說，餐飲業者最重要的是調整好心態、保持創新，等到疫情緩和自然就會有生意上門；麒麟金閣引進中國流行的送餐機器人，替顧客送點心，成功吸引民眾注意；他笑稱：「想要賺美金、必須要創新」，他也預計整修麒麟金閣。

疫情前，位於法拉盛市中心的君豪大酒樓，除夕夜總是座無虛席，據樓面經理黃嘉傑介紹，今年僅有20多桌預訂客人，上座率比往年減少三分之二，「疫情對於餐館的影響真的很大」。

不少食客為安全著想，紛紛選擇在家吃年夜飯，君豪大酒樓也在外賣平台上開放年夜飯與盆菜的訂購，黃嘉傑表示，外賣要比往年翻倍，但總體利潤仍然少於以往，許多家庭受到疫情影響，未在家大擺宴席；除十人份盆菜以外，餐廳也推出供六人享用的小份春節盆菜，被預訂了約80份。

新木蘭海鮮大酒樓經理姚群也表示，除夕當日堂吃的顧客至少流失七成，外賣份數雖然激增五倍多，但營業額下降至少一半；儘管通膨使得許多食材的進價越來越高，但餐廳仍然保持往年年夜飯套餐的定價；此外，包括「發糕」、「笑口棗」等帶有吉祥寓意的點心，仍然在過年期間受到顧客的喜愛。