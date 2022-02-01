世界和諧基金會 展示冬奧迎虎年

世界和諧基金會會長劉藩敲響「世界和諧金鐘」，祝福全球亞裔與華人平安健康。（記者和釗宇／攝影）

聯合國 環境署下屬非政府組織、世界和諧基金會31日在曼哈頓時報廣場舉辦戶外大屏幕播放「展示冬奧會 拜年全世界」的迎虎年除夕之夜活動，慶祝農曆新年的同時為北京冬奧 加油。

活動於下午4時開始，時報廣場大屏幕上滾動播出聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)、第76屆聯大主席沙希德(Abdulla Shahid)向全球亞裔 祝賀新春及祝福北京2022冬奧會成功舉辦的視頻，由世界和諧基金會會長劉藩敲響「世界和諧金鐘」，祝福全球亞裔與華人平安健康。

主辦方介紹， 本次活動中敲響的「世界和諧鐘」，是由聯合國環境署非政府組織世界和諧基金會(WHF)提供，該鐘是由中美退伍軍人捐贈的子彈殼與美中學生收集的廢銅鐵所打造，象徵著化干戈為玉帛、環保與綠色，受到聯合國的喜愛。

劉藩表示，祖國正在舉辦冬奧，「我們作為華人身在國外，應該支持祖國舉辦奧運會，而且恰逢農曆新年，從2月1日到7日是聯合國不同信仰和諧周，現在世界充滿衝突，我們都希望全世界和平、和諧；紐約最近槍案頻發，治安惡化，拜登總統也要來紐約視察，我們號召全紐約、全美國、全世界團結、和諧。」