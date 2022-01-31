「麥當勞菜單．我創造」黑客松網路大賽 等你來挑戰

世界日報及麥當勞邀請全美華人參加2022「麥當勞菜單．我創造」黑(駭)客松網路大賽活動，希望參賽者能發揮自身創意，自創出獨特的麥當勞餐點。

每個人對食物都有自己喜歡的口感，喜歡的味道，喜歡的搭配。新春期間，世界日報 及麥當勞 邀請全美華人 參加2022「麥當勞菜單．我創造」黑(駭)客松網路大賽活動，希望參賽者能發揮自身創意，利用麥當勞任何產品，自創出獨特的麥當勞餐點，並將自創餐點投稿上傳至活動網站，就有機會獲得獎金。這麼好玩的活動，趕快邀請您的親朋好友一個參加，創造屬於自己的專屬餐點。活動網站入口 http://menuhack.worldjournal.com。

另外，麥當勞也在1月31日開始，推出Menu Hacks活動。更多詳細內容，請造訪麥當勞官方網站https://mcdonalds.smart.link/xvpge22f1。

一、競賽規則

參賽資格：全美消費者(年齡不限)

如何參賽：

參加者需購買麥當勞產品(不分早餐或一般餐點)，並自行搭配出菜單上沒有的新產品。

作品完成後拍照，並上傳至活動網站http://menuhack.worldjournal.com/或email至[email protected]完成投稿。

提交表單上需註明作品名稱、參加者姓名、電子郵件、電話等訊息。

線上投稿僅接受JPEG、JPG、PNG格式的數位檔，像素質需達 300 萬以上之原始拍攝尺寸，檔案大小不得超過10MB。

投稿日期：即日起至2022年2月27日(周一) 12:00AM (美東時間)

二、活動獎項：

最佳黑(駭)客獎：獎金USD 200

最佳人氣獎：獎金USD 100

最佳上鏡獎：獎金USD 100

*主辦單位有權視情況調整獎項及金額

*若有任何投稿相關問題或活動詳情，請撥打718-746-8889，分機6361諮詢。