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曼哈頓新春活動連場 宣揚正能量

記者顏嘉瑩／紐約報導
今年新春期間在曼哈頓舉辦的多場慶祝活動，將以「正能量」為主題。(主辦方提供、攝影蘇群娟攝影)
今年新春期間在曼哈頓舉辦的多場慶祝活動，將以「正能量」為主題。(主辦方提供、攝影蘇群娟攝影)

美國繁榮華埠總會將於農曆春節期間，於曼哈頓舉辦多場活動，由於去年在受到疫情影響，多場新春慶祝活動遭到取消，今年再度回歸，主辦方表示將以「正能量」主題，以帶動社區經濟、振奮人心，呼籲民眾踴躍參加。

美國繁榮華埠總會創會行政總監田士銳表示，由於疫情影響已經停辦活動一年的「新春愛心大遊行文化節」，於今年恢復舉辦活動；在經歷兩年的疫情、反亞裔仇恨犯罪等的影響，社區需要有正能量的活動 ，才能夠帶動經濟、振奮人心，並透過慶祝中華文化，邀請各個族裔的民眾共同欣賞並享受傳統文化之美。

紐約新春炮竹文化節和大遊行自2000年舉辦以來，已成為華埠最具特色的農曆新年系列慶祝活動之一；田士銳說，活動已成功受到主流社會的關注，今年也有許多新加入的團體、組織。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)則說，華人社區在疫情間表現出堅忍、強韌和團結的態度，透過舉辦多場新春活動推廣觀光，也能慶祝傳統文化，希望各界支持；他表示，雖然新冠病毒仍在，但疫情轉好，民眾可藉此機會慶祝，開心迎接新春的到來。

當天與會嘉賓，還包括繁榮華埠總會董事長黃偉靈、共同主席江錦鑫、創會榮譽董事伍寶玲， 紐約中華總商會會長盧元龍，紐約李氏總分所元老李可喬，紐約梅氏公所元老梅犖生等。

「紐約慶祝新春炮竹暨僑界支持北京2022冬運文化節」將於2月1日(周二)中午12時，在華埠羅斯福公園舉行，活動免費開放民眾入場；2月14日(周一)麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的NBA紐約尼克隊賽事半場，在晚7時舉行「慶祝新春中華文化表演」；「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」，將於2月20日(周日)舉辦，遊行隊伍預計在下午1時從勿街(Mott St.)和喜士打街(Hester St.)交口出發，沿著勿街往林則徐廣場方向前進，行經東百老匯，最後到布隆街(Broome St.)結束。

華埠 疫情 遊行

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