春之聲新年音樂會 重返林肯中心

巴德美中音樂研習院的「春之聲」新年音樂會，於30日重新返回曼哈頓林肯表演藝術中心舞台；該場活動去年受到疫情 影響只能在線上舉辦，今年把中國傳統樂器與表演藝術，像是京劇 、琵琶、嗩吶等與交響樂 團合奏，打造了一場別具風格的「中國風」音樂會，與觀眾一同迎接新春。

「春之聲」在今年邁入第三屆，巴德美中音樂研習院院長蔡金冬表示，林肯中心由於疫情關閉18個月之後重啟，這場在林肯中心爵士樂中心(Jazz at Lincoln Center)的玫瑰劇場(Rose Theater)舉辦的春節音樂會，從器樂協奏到歌曲串燒，將原汁原味、具中國味的音樂會帶給紐約觀眾；他說，今年希望在展示中國音樂的同時，體現中西音樂風格的融合，特別是傳統器樂獨奏與西方交響樂團融合。

音樂會由蔡金冬指揮，邀請聲樂、京劇、琵琶、管子、嗩吶、鋼琴等獨奏藝術家與巴德當代樂團(The Orchestra Now)同台演繹音樂作品；以「黃河」鋼琴協奏曲、「百鳥朝鳳」嗩吶協奏曲、「梨花頌」講述楊貴妃典故，和經典歌曲「白毛女」選段、「月亮代表我的心」、「大海呀故鄉」等，唱出華人心中的記憶。

音樂會在以李煥之的「春節序曲」開場後，接著演出京歌「梨花頌」，京劇表演藝術家宋飛鴻身著全套傳統京劇戲服與妝容，在巴德當代樂團的伴奏下，詮釋唐明皇與楊貴妃之間的愛情故事；在西方交響樂團與京劇唱腔結合後，以全新形式演繹中華傳統藝術。

作曲家、琵琶演奏家趙聰的新作「絲路飛天」琵琶協奏曲，靈感則來自敦煌壁畫，融合多種琵琶演奏技巧；會上紐約琵琶演奏家周懿與樂團合奏，體現琵琶十足的表現力。

「百鳥朝鳳」則是以中國傳統樂器嗩吶模仿各種小鳥叫聲，由作曲家任同祥創作，後又經由作曲家關峽改編，曲目中生動的旋律與獨特的演奏技藝，讓聽眾彷彿看到了不斷變化的景觀，並聽見小鳥的歌聲；音樂會上，由嗩吶演奏家郭雅志與樂團共同演奏。