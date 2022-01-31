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團圓虎 華人年夜飯主角 外帶盆菜最豐盛

記者顏潔恩／紐約報導
此次推出四人、六人、八人及12人食用的盆菜，附加炸子雞和青菜。(記者顏潔恩/攝影)
此次推出四人、六人、八人及12人食用的盆菜，附加炸子雞和青菜。(記者顏潔恩/攝影)

2022虎年新春，各地華人在迎接元旦後便著手辦年貨的頭等大事，其中象徵著「舉家團圓」的年夜飯，更是傳統裡的重中之重；雖跨國旅遊在新冠肺炎疫情之下還未完全恢復，遊子們未能返鄉慶新年，但紐約市華人酒樓年年推出的盆菜、套餐口味應有盡有，讓人至少可坐家享年味。

在中國傳統習俗中，年夜飯是一家人團圓和美滿的象徵，海外華人遠離故土，但仍重視年夜飯；在新冠疫情之前，民眾傾向於到酒樓、餐館聚餐，要不就是提早置辦年貨，在除夕之夜不惜耗費精力與時間，也要為親朋好友大展廚藝。

•外帶年夜飯 盆菜套餐人性化

對於沒有親人在身邊的民眾來說，可能沒必要下廚做年夜飯，且現在外出採購也有染疫風險，這時商家推出能外帶的年夜飯，如盆菜及套餐就顯得人性化許多；大多情況下，顧客只需提前一日撥電話預約，隔天就能進店自取，在非常時期下滿足大眾的特有需求。

•食材20多種 從第一層開始吃

盆菜是廣東和香港一帶的節慶大菜，屬於雜燴菜式，這頓飯特別豐盛也尤其隆重，燕鮑魚翅、雞鴨魚肉、鮮臘葷素的搭配，一應俱全；大的有超過20種食材，小的也有十幾種，按照次序一層層由下至上疊放在大盆中，用餐時也講究禮儀，筷子不能胡亂挑撥，必須從第一層往下夾，循序漸進由上往下吃。

紐約布魯克林8大道的「翠園酒樓」，開業16年至今每年都會推出盆菜，且還考慮受到疫情影響，家庭聚會人數可能縮小，除了常規的八至12人食用的大盆外，此次還專門推出四至六人食用的小盆選項；酒樓經理黃艾倫表示，自疫情以來，外帶盆菜備受歡迎，2021新年時接到300多個訂單，相信虎年也會有熱烈的訂單潮，現在就已提前預約好食材。

•樣樣皆精品  象徵吉祥好采頭

過去是有錢人才會吃盆菜，平民百姓吃不起，且以前做盆菜時很少加入海鮮；但現在人們的生活條件改善，口味更重健康，盆菜的配料也相應地改良，加入山珍海味、鮑參翅肚等高營養高價值的食材烹煮，做法和味道上都有相當進步。

盆菜的食材樣樣精品、款款好吃，無論大小都有包括花膠、海參、干貝、大蝦、玉鮑片、海蠣、客家燜豬肉、花菇、肉丸、牛肉丸、鴨掌、蓮藕、檳榔芋頭、蘿蔔、髮菜、枝竹、豬皮等；每樣食材都有對應吉祥的寓意，例如海參代表心想事成、鮑魚代表富貴如意、髮菜表示發財、蘿蔔象徵好彩頭、枝竹代表知足常樂、魚丸表示年年有餘等，搭配在一起更是好運豐收。

在此之上，酒樓也推出養生素盆菜，一樣有十至20多款的精選素食食材，如新豬肉福袋、芝麻素牛肉及各款精美蔬菜；另外喜好海鮮的民眾也可在普通盆菜上按照本身的需求，加煮龍蝦、螃蟹、帝皇蟹等，海鮮價格將隨著市場波動而異，按重量計算。

•食材成本漲 售價無奈跟著漲  

受到疫情影響，經濟不穩定加上通貨膨脹，造成食材的進貨成本增加，酒樓推出的盆菜也無奈被迫加價；「價錢比起上一次的上漲12%，都是因為進口食材、海鮮都比從前來得貴」，但也推出買盆菜送配餐的活動，買大盆的客人能免費獲贈炸子雞一隻、小盆也能得半隻，外加青菜。

除此之外，凡是光顧晚飯堂食、消費滿100元的民眾，就有資格獲幸運抽獎券一張，正式抽獎在農曆新年前舉行；獎品包括八人盆菜、20張價值20元的現金餐券等，以此感謝長年支持的顧客，祝福他們迎接美好新年。

四至六人的盆菜。(黃艾倫提供)
四至六人的盆菜。(黃艾倫提供)
8至12人的盆菜，有多達21種食材。(黃艾倫提供)
8至12人的盆菜，有多達21種食材。(黃艾倫提供)

疫情 華人 紐約市

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