我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

央視春晚節目單出爐 蕭敬騰獻唱《黃河 長江》

漲價虎 缺貨虎 虎年辦年貨 華人手不軟

記者牟蘭／紐約報導
華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，部分店家也掛上紅燈籠等裝飾，增添節日氛圍。(記者牟蘭／攝影)
華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，部分店家也掛上紅燈籠等裝飾，增添節日氛圍。(記者牟蘭／攝影)

新春佳節將近，往年法拉盛街頭早已擺出農曆新年裝飾，但今年因海運運費調漲與貨櫃短缺等因素影響，街頭並不如往年「年味」十足；華人超市業者表示，自家店2021年7月左右開始預定年貨，因貨源緊俏，2022年1月才陸續將年貨擺上貨櫃，相關產品也較去年同期提漲20%左右，提醒民眾提早備貨。

●貨櫃飆漲逾2萬元 仍一櫃難求

在皇后區有多家門市店的昌發超市老闆王傳厚表示，由於疫情的影響，海運的貨櫃較疫前同期大幅度調漲，一個貨櫃的價格已漲至2萬元到3萬元，且一櫃難求。

王傳厚說，今年的年貨數量相對較少，價格也較去年同期高出20%左右，美國國內的貨品也因通貨膨脹，價格有所提漲價格，但超市業者在春節期間仍會提供優惠產品，回饋社區，「別等到最後一天再買」。

中美超市經理吳建錫表示，除了貨櫃價格提漲外，由於美國移民及海關執法局(CBP)檢查進口貨品的時間較長，且節日季期間美中兩國民眾休假，也導致貨物運輸較慢，「疫情期間，貨品一般要延遲一到兩個月」。

但吳建錫表示，華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，在春節前一個月左右擺上貨架，自家店也特別掛上紅燈籠等裝飾，增添節日的喜慶；他提醒民眾，雖然貨品的價格有所上調，但部分年貨產品已被老顧客預定，呼籲有需者提前準備年貨。

●紅包、福字成本漲 運貨慢沖淡年味

往年節日季期間，法拉盛街頭常涌現快閃年貨攤位，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等其他新春掛飾。

在緬街經營一家雜貨店多年的林女士表示，因從中國進口的貨品，價格低、利潤大，深受華裔小商家的青睞，但近年來受到中美貿易戰與疫情期間運費飆漲等原因影響，自家店也減少了進貨量。

林女士說，節日季期間，原本是售賣這些小商品的旺季，但今年因海運的一再延遲，許多聖誕節的飾品，在新年期間才陸續到貨，「只能留明年賣」；她補充，還有部分新春飾品尚未抵達港口，她計畫在臨近春節期間再「出攤」賣貨。

在羅斯福大道經營一家花店的陳女士在聖誕節期間，擺出「富貴吉祥」、「虎娃」與「福」字的貼紙以及老虎吊墜和紅包等各類新春裝飾；她說，今年相關貨品的價格有所調漲，以帶有老虎圖案的飾品舉例，去年均價在18元左右，今年漲至20元。

陳女士表示，除了新春飾品外，蘭花、發財樹以及金桔樹等小植物，也在新春期間，受到華人的青睞，民眾期盼裝飾家中的同時，也為來年祈求好運。

● 海淘、自製 華人家中動手慶春節

在法拉盛居住超過30年的劉女士表示，她曾在一次活動中看到他人用紅包製作燈籠巧思，在一旁觀察並請教後，自己在家也嘗試製作，堅持多日練習，她的手法也逐漸嫻熟；她說，為了節省開支，今年打算在家中自製紅包燈籠，增添節日氣息。

來美攻讀機械工程研究生的趙瑞恩，已兩年沒有返回中國的家中過年；他說，家人非常重視春節，原本打算虎年新春返回家中過年，但由於疫情反彈，機票一票難求，他只能與同學在紐約過年。

趙瑞恩說，雖然在紐約過春節，但他今年特別提前網購，購買年貨與新春飾品，與室友共同裝飾房間，邀請非華裔的友人在家中聚餐，以另一種方式傳播中國文化。

往年節日季期間，法拉盛街頭常涌現快閃年貨攤位。(記者牟蘭／攝影)
往年節日季期間，法拉盛街頭常涌現快閃年貨攤位。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭部分商家展出新春飾品。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭部分商家展出新春飾品。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭部分商家展出新春飾品。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭部分商家展出新春飾品。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭部分商家展出新春飾品。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭部分商家展出新春飾品。(記者牟蘭／攝影)

華人超市 疫情 法拉盛

上一則

「迎和平虎 拒張牙舞爪虎」 法拉盛商會杜彼得籲包容

下一則

「迎好運虎 掃陰霾牛」中華公所于金山 盼新春止疫

延伸閱讀

「迎和平虎 拒張牙舞爪虎」 法拉盛商會杜彼得籲包容

「迎和平虎 拒張牙舞爪虎」 法拉盛商會杜彼得籲包容

花車回歸 紐約法拉盛農曆新年遊行 2月5日登場

花車回歸 紐約法拉盛農曆新年遊行 2月5日登場
黃敏儀訪法拉盛244小學 鼓勵家長使用食品補助金

黃敏儀訪法拉盛244小學 鼓勵家長使用食品補助金
闊別兩年 法拉盛文藝中心 實體春節活動回歸

闊別兩年 法拉盛文藝中心 實體春節活動回歸
趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市

趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市

熱門新聞

23日早，一名61歲男子遭人推下曼哈頓下城地鐵站鐵軌。(記者顏嘉瑩/攝影)

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

2022-01-23 15:35
年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年
紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄
「Omicron的妹妹」襲美 傳播力強1.5倍 威脅未接種者

「Omicron的妹妹」襲美 傳播力強1.5倍 威脅未接種者