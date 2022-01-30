漲價虎 缺貨虎 虎年辦年貨 華人手不軟

華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，部分店家也掛上紅燈籠等裝飾，增添節日氛圍。(記者牟蘭／攝影)

新春佳節將近，往年法拉盛 街頭早已擺出農曆新年裝飾，但今年因海運運費調漲與貨櫃短缺等因素影響，街頭並不如往年「年味」十足；華人超市 業者表示，自家店2021年7月左右開始預定年貨，因貨源緊俏，2022年1月才陸續將年貨擺上貨櫃，相關產品也較去年同期提漲20%左右，提醒民眾提早備貨。

●貨櫃飆漲逾2萬元 仍一櫃難求

在皇后區有多家門市店的昌發超市老闆王傳厚表示，由於疫情 的影響，海運的貨櫃較疫前同期大幅度調漲，一個貨櫃的價格已漲至2萬元到3萬元，且一櫃難求。

王傳厚說，今年的年貨數量相對較少，價格也較去年同期高出20%左右，美國國內的貨品也因通貨膨脹，價格有所提漲價格，但超市業者在春節期間仍會提供優惠產品，回饋社區，「別等到最後一天再買」。

中美超市經理吳建錫表示，除了貨櫃價格提漲外，由於美國移民及海關執法局(CBP)檢查進口貨品的時間較長，且節日季期間美中兩國民眾休假，也導致貨物運輸較慢，「疫情期間，貨品一般要延遲一到兩個月」。

但吳建錫表示，華人超市已備好年糕、糖果、糖蓮子以及旺旺大禮包等年貨，在春節前一個月左右擺上貨架，自家店也特別掛上紅燈籠等裝飾，增添節日的喜慶；他提醒民眾，雖然貨品的價格有所上調，但部分年貨產品已被老顧客預定，呼籲有需者提前準備年貨。

●紅包、福字成本漲 運貨慢沖淡年味

往年節日季期間，法拉盛街頭常涌現快閃年貨攤位，許多平日售賣衣飾的店家，紛紛改賣紅包、福字等其他新春掛飾。

在緬街經營一家雜貨店多年的林女士表示，因從中國進口的貨品，價格低、利潤大，深受華裔小商家的青睞，但近年來受到中美貿易戰與疫情期間運費飆漲等原因影響，自家店也減少了進貨量。

林女士說，節日季期間，原本是售賣這些小商品的旺季，但今年因海運的一再延遲，許多聖誕節的飾品，在新年期間才陸續到貨，「只能留明年賣」；她補充，還有部分新春飾品尚未抵達港口，她計畫在臨近春節期間再「出攤」賣貨。

在羅斯福大道經營一家花店的陳女士在聖誕節期間，擺出「富貴吉祥」、「虎娃」與「福」字的貼紙以及老虎吊墜和紅包等各類新春裝飾；她說，今年相關貨品的價格有所調漲，以帶有老虎圖案的飾品舉例，去年均價在18元左右，今年漲至20元。

陳女士表示，除了新春飾品外，蘭花、發財樹以及金桔樹等小植物，也在新春期間，受到華人的青睞，民眾期盼裝飾家中的同時，也為來年祈求好運。

● 海淘、自製 華人家中動手慶春節

在法拉盛居住超過30年的劉女士表示，她曾在一次活動中看到他人用紅包製作燈籠巧思，在一旁觀察並請教後，自己在家也嘗試製作，堅持多日練習，她的手法也逐漸嫻熟；她說，為了節省開支，今年打算在家中自製紅包燈籠，增添節日氣息。

來美攻讀機械工程研究生的趙瑞恩，已兩年沒有返回中國的家中過年；他說，家人非常重視春節，原本打算虎年新春返回家中過年，但由於疫情反彈，機票一票難求，他只能與同學在紐約過年。

趙瑞恩說，雖然在紐約過春節，但他今年特別提前網購，購買年貨與新春飾品，與室友共同裝飾房間，邀請非華裔的友人在家中聚餐，以另一種方式傳播中國文化。