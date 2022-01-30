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書法虎 華裔揮毫催虎歲 書畫對聯皆虎味

記者金春香／紐約報導
黃春雲創作國畫「壬寅—長嘯驚天抒壯志、奔騰卷地起雄風」。（記者金春香／攝影）
黃春雲創作國畫「壬寅—長嘯驚天抒壯志、奔騰卷地起雄風」。（記者金春香／攝影）

2022年為虎年，虎作為百獸之王，人類對虎可謂是既畏懼又崇敬；新年之際，紐約華裔書畫家聚集舉辦「虎年話虎」活動，用虎年吉祥話、虎年祝福語、虎年對句春聯，慶祝虎年到來，虎年行大運。

中華大地是虎類生長繁衍的地方，不僅有最兇猛的東北虎，還有華南虎，千百年來，虎文化貫穿於華夏文明之中，有著豐富的內涵及巨大的影響力，滲透到經濟、政治、軍事、文化等各個領域，至今延綿不絕。

•威懾群獸 古來君王崇拜虎

君王崇拜虎，因為虎有威懾群獸的特點，符合統治階級實行政治統治的需求，所以禮儀制度、兵符、使節等表現權力的事物常常與虎的形象、名號相連。

百姓也崇拜虎，因為仰其威而懼其猛，想藉此佑護全家，這種因愛而崇、因懼也崇的複雜心理使虎在民間被賦予無窮的力量及神性。

虎有吉祥、勇敢、護衛生靈的寓意，在新冠疫情仍然持續、大家的生活難以恢復完全正常之際，虎年將給人們帶來重振旗鼓、生機勃勃的希望。

•虎年大吉 各家對聯展宏圖

美國中國書法家協會主席李兆銀創作榜書「虎」字草書、甲骨文「虎」字； 美國中國書法家協會顧問黃春雲創作國畫「壬寅—長嘯驚天抒壯志、奔騰卷地起雄風」。

林金泉書寫對聯「春風催虎歲、瑞雪兆豐年」及横幅「虎年大吉」；鄭子團書寫六尺對聯「虎躍龍騰相約北京冬奧會、鶯歌燕舞喜逢華夏太平年」、「歲月崢嶗逢子虎、江山錦繡傾甲年」、「萬千氣象開新景、一代風流壯虎年」及「福虎送吉祥」；葉濟民書寫對聯「虎年意順展宏图、盛世運通興偉業」及虎字三尺榜書；桂建民篆刻「虎為百兽尊」、「東北虎华南虎虎生威」。

•虎的藝術 匯聚成虎的文化

李兆銀说，千百年來，蘊藏在中華民族心靈深處的文化觀念催生了虎的藝術，虎的藝術又匯聚成虎的文化，祝願美國、中國乃至全世界虎年精神抖擻，再鑄輝煌。

葉濟民屬虎，72歲，在美國度過了很多個本命年的他，希望虎年自己和家人朋友身體健康，世界早日戰勝疫情，自己能在接下來的日子安心享受接下來的退休生活。

春節是海內外華人隆重的喜慶節日，揮春因其中豐富的人文內涵，更是春節活動中的點睛之筆，通過筆墨用寓意吉祥的字眼、句子寫下對來年美好生活的虔心寄望，大家既交流感情，欣賞觀摩書藝，又增添節慶的歡樂氣氛。

隨著大量華人移居海外，這個習俗也在有華人聚居的地方興起，幾代下來傳承下來熱度並未削減，在疫情期間也不能忘記中華傳統，更希望以此為紐約加油打氣，希望這座充滿生機的城市早日戰勝疫情，民眾恢復正常生活。

•虎的祝福 吉祥富貴虎年旺

「牛耕禹甸千家富，虎嘯神州萬里春」、「萬千氣象開新景，一代風流壯虎年」、「靈虎迎春春色好，金雞報曉曉光新」、「九州浪潮逐虎去，萬里東風吹富來」、「虎年已展千重錦，虎歲再登百步樓」、「丙年有慶虎辭歲，子夜無聲虎報春」、「子夜虎歡爆竹樂，門庭燕舞笑聲喧」、「山青借水秀，虎嘯伴龍吟」都是人們常用的虎年對聯。

若想送上祝福語，可用「新春福虎送吉祥，金虎進家富滿堂，肥虎祝你壽延長，歲是春作首、虎是百獸王」；「金牛辭歲金虎到，五虎給您來拜年，犀虎祝您虎年旺，奶虎願您體健康，黃虎為您送事業，水虎給您保平安，犛虎伴您游天下」。

不同書法形式的「虎」字。（記者金春香／攝影）
不同書法形式的「虎」字。（記者金春香／攝影）
林金泉書寫對聯「春風催虎歲、瑞雪兆豐年」。（記者金春香／攝影）
林金泉書寫對聯「春風催虎歲、瑞雪兆豐年」。（記者金春香／攝影）
李兆銀創作的榜書「虎」字草書。（記者金春香／攝影）
李兆銀創作的榜書「虎」字草書。（記者金春香／攝影）
李兆銀創作甲骨文「虎」字。（記者金春香／攝影）
李兆銀創作甲骨文「虎」字。（記者金春香／攝影）
鄭子團書寫六尺對聯「虎躍龍騰相約北京冬奧會、鶯歌燕舞喜逢華夏太平年」。（記者金春...
鄭子團書寫六尺對聯「虎躍龍騰相約北京冬奧會、鶯歌燕舞喜逢華夏太平年」。（記者金春香／攝影）
桂建民篆刻「東北虎华南虎虎生威」。（記者金春香／攝影）
桂建民篆刻「東北虎华南虎虎生威」。（記者金春香／攝影）
華裔書畫人士創作虎年對聯、書畫作品，左起為鄭子團、葉濟民、黃春雲、李兆銀、林金泉...
華裔書畫人士創作虎年對聯、書畫作品，左起為鄭子團、葉濟民、黃春雲、李兆銀、林金泉。（記者金春香／攝影）
葉濟民書寫虎字三尺榜書。（記者金春香／攝影）
葉濟民書寫虎字三尺榜書。（記者金春香／攝影）
黃春雲(左起)、葉濟民、李兆銀創作不同書法形式的「虎」字。（記者金春香／攝影）
黃春雲(左起)、葉濟民、李兆銀創作不同書法形式的「虎」字。（記者金春香／攝影）
林金泉書寫横幅「虎年大吉」。（記者金春香／攝影）
林金泉書寫横幅「虎年大吉」。（記者金春香／攝影）

疫情 華人 書法

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