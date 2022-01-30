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「迎好運虎 掃陰霾牛」中華公所于金山 盼新春止疫

記者顏嘉瑩／紐約報導
于金山認為，政府調整地稅不僅民眾可以鬆一口氣，對於整個經濟、中小房東、零售業經營者都有幫助。(記者顏嘉瑩/攝影)
于金山認為，政府調整地稅不僅民眾可以鬆一口氣，對於整個經濟、中小房東、零售業經營者都有幫助。(記者顏嘉瑩/攝影)

「虎至牛去好運來，虎虎生風掃陰霾」，隨著新春的到來，紐約中華公所主席于金山表示，原先希望牛年新冠肺炎疫情能結束，但沒想到變種病毒又掀起另一波疫情；他希望在新春來臨之際，疫苗更普及、疫情早日結束，恢復社區繁榮。

在疫情的影響下，曼哈頓華埠社區遭到重創，觀光客不來、通貨膨脹，也讓小商家、居民相當苦惱；于金山說，自己在任兩年恰好是疫情期間，中華公所的工作重點在於維護僑胞健康，而在政府、醫療團體、各個社團的支持下稍有成績，讓他感到很安慰；他希望，虎年在疫苗普及之下，居民能夠健康長壽、美國經濟復甦、百姓安居樂業。

除了疫情，華埠和華人社區也在市府的施政下，面臨不少問題；包括城區監獄、特殊高中和資優班考試、遊民和治安問題，還有地稅等，都是社區關心話題；隨著虎年的來到，市府團隊也有新氣象，于金山希望在亞當斯率領的新一屆市府團隊領導下，城區監獄和教育議題都能迎刃而解，打算在社區興建的遊民收容所、戒毒所等也能在社區的積極發聲下，獲得緩解之道。

關於社區長久以來的高地稅，于金山則說，雖在疫情期間，州、市府對於地產稅收沒有任何讓步，但他也透露，在各界反應之下政府態度鬆動，明年可望能調整地稅，不僅民眾可以鬆一口氣，對於整個經濟、中小房東、零售業經營者都有幫助。

由於于金山將於3月屆滿卸任，對於華埠僑團龍頭中華公所的未來，于金山表示，相信新的繼任主席能夠提出更好的領導能量，對華埠、三州都能有正面影響；他也預祝新任主席工作順利，帶領社區邁向繁榮。

華埠和多個華人社區，都存在遊民收容所問題。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠和多個華人社區，都存在遊民收容所問題。(記者顏嘉瑩/攝影)
于金山希望在新春來臨之際，疫苗更普及、疫情早日結束，恢復社區繁榮。(記者顏嘉瑩/...
于金山希望在新春來臨之際，疫苗更普及、疫情早日結束，恢復社區繁榮。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 華埠 監獄

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