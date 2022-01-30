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死於地鐵事故 去年8個月50人 謀殺案25年來最多

記者顏潔恩、胡聲橋╱紐約報導
2022年單是1月就發生多起通勤客遭推落鐵軌案件。（記者金春香╱攝影）
2022年單是1月就發生多起通勤客遭推落鐵軌案件。（記者金春香╱攝影）

大都會運輸署(MTA)29日公布報告，在2021年前8個月，近50人在地鐵事故中喪生；另外，因犯罪猖獗，乘客選擇避開公共交通工具，與去年12月相比，本周全市地鐵乘客人數減少36%。

根據MTA數據，去年1月至8月間，共42人因被列車撞擊喪命，還有五人是從月台上跌落軌道、或是觸碰到供電的電氣化鐵路(也稱為第三軌)而死；相比2020年同期，2021年的死亡數據減少一人，但跳軌自殺人數從2020年的10人增加到2021年的16人，增幅達60%。

報告也進一步指出，在這段時間內，共有八人在轉移車廂時出意外，比起2020年同期的六人有所增加，但未表明多少人因而死亡；對此MTA經常在地鐵站內張貼海報提醒，大眾應避免在列車移動時轉移車廂，容易引發事故。

MTA數據還顯示，去年12月第二個星期的五個工作日，紐約地鐵的乘客平均為340萬人次，而剛剛過去的周一，地鐵乘客人数減至250萬人次，降幅為36%。

儘管同一時期紐約市經歷了新冠疫情感染率大幅上升，但MTA主席利博(Janno Lieber)表示，他相信乘客減少的原因也包括乘客對遊民和犯罪活動的恐懼。

地鐵列車事故在紐約市常有發生，單是2022年1月，就發生多起引人關注的推軌案件；曼哈頓時報廣場一名疑有精神疾病的嫌犯馬秀(Martial Simon)，推落40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)，令她當場被撞死亡。

一周後一名61歲男子在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)的月台遭人推下地鐵軌道，所幸沒有列車進站挽回一命，但也令大眾憂心地鐵系統和公共安全。

此外，雖然搭乘地鐵人數減少，但地鐵系統內發生的謀殺案卻是25年來最多，2021年警方共接到八起謀殺案和八起強姦案報案；1997年該數字為四起和三起。

本月初，市長亞當斯表示， 警察在紐約地鐵內將「無處不在」，他為此從紐約市77個分局抽調了1000名警察，增派到到地鐵系統。

但光靠警察顯然不能解決所有問題，MTA稱他們花在遊民問題上的時間和精力甚至超過了地鐵交通本身，呼籲民眾多加戒備，看到地鐵站台舉止怪異的人， 或者有人跌落到鐵軌上，應馬上打911報警。

地鐵站 MTA 警察

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