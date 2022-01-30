2非裔男大雪中闖華埠寺廟 功德箱險被盜

兩名非洲裔男子進入普照寺，一人觀察情況，一人在功德箱旁徘徊。(普照寺提供)

曼哈頓華埠 普照寺29日險遭兩名非洲裔男子盜竊功德箱，兩人不顧大雪進入寺廟，一人掩護一人伺機行竊，在有明顯監控告示的情況下仍挪動佛像前的功德箱行竊被殿後工作人員發現制止；農曆新年將至，許多寺廟在對外關閉近兩年後開始限流開放，但就在這種情況下仍有人看準時機盜竊，望香客留意。

普照寺表示，當日下午1時30分左右，兩名非洲裔男子進入前殿，稱要參觀拍照；隨後一人進入觀察情況，一人開始在功德箱旁徘徊。

紐約佛教會會長智容表示，因為疫情 防疫，寺院兩年來基本處於關閉狀態，更無香火收入；但眼看農曆新年將至，許多香客詢問開放情況，這才只在白天有限的時間內開放，方便人們過年祈福，但大雪當天卻迎來了兩位不速之客。

她表示，這兩年華埠遊民狀況愈加嚴重，且知道華人在新年拜佛燒香的習俗，去年更有人試圖將整個功德箱盜走，幸虧工作人員在監控中發現制止。

除此之外，假和尚以化緣為由，在街上向民眾討要善款的案件也再次出現，漢傳、南傳佛教以及其他佛教派系均沒有和尚上街「化財」的傳統。

民眾遇到有身著僧服、以任何理由向路人討要錢財的和尚，均是詐財；有意積德行善的民眾可前往寺院，向院內的功德箱捐獻善款，切勿輕信假和尚，遭受經濟損失。