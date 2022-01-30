紐約市陽性率全州最低 公校今年內有望摘口罩

市衛生局長表示，公校口罩令今年內有望解除。（市長辦公室提供）

紐約市 本輪新冠疫情繼續降溫，已經成為全州檢測陽性率最低的地區；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)本周表示，全市公校有望今年內徹底摘掉口罩 ，但也強調這取決於疫情發展。

根據州府數據，全州29日新增病例1萬2332例，陽性率降至5.73%，新冠住院人數、ICU住院人數和插管治療人數繼續下降，新增死亡125人；其中，紐約市七天平均陽性率為5.21%，為全州十大地區中最低；州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲民眾繼續加強防疫，盡量接種疫苗 和補強針。

新州州長墨菲(Phil Murphy)此前表示有可能取消校內的口罩令，喬克西在接受PIX11訪問時說，今年內的確有希望取消校內口罩令，但現在還不是時候，因為疫情的社區傳播仍然很厲害；他表示，是否能取消口罩令，取決於民眾能否繼續小心防疫，讓病例數不斷下降。

目前，紐約市的七天平均日新增病例已經從最高峰時期的4萬3000例降至7000例左右，喬克西對接觸口罩令持謹慎樂觀態度，認為包括加強接種在內的防疫措施仍須繼續堅持。

喬克西建議家長為所有有資格接種的兒童打疫苗，尤其是五至11歲兒童；根據市府數據，目前該年齡段只有三分之一的兒童完全接種；他還建議已經完全接種的青少年和成年人接種補強針，加強免疫力。

目前五歲以下兒童仍不能接種，喬克西表示，預計最早今年春天就可開放五歲以下兒童接種，但衛生官員須首先確保疫苗的安全性和有效性才能做此決定。

他還表示，他支持要求全州甚至全美醫護人員強制接種疫苗；聯邦政府此前推出的醫護人員接種令對紐約市影響不大，因為紐約市早已推出；喬克西表示，此舉可以減少醫護人員的染疫率，保證人手充足。