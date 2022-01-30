布碌崙8大道積雪 華人組隊清掃

民眾清掃店門前的積雪。(記者顏潔恩╱攝影)

超強冬季風暴28日晚襲擊紐約，布碌崙(布魯克林)8大道 華社29日迎來至少12吋積雪，道路行走不便、街道上人煙稀少；但不少華人 居民頂著寒冷天氣，組織到華社公園清掃積雪，清出可以行走的人行道，民眾能照常使用公園，非常熱心。

經過連夜降雪，8大道路面溼滑難行，部分車輛在彎道時不慎打滑，減速而行；而向來熱鬧的8大道商業街，也瞬間冷清許多，街上只有極少人外出購物，行走時都要比往常更小心翼翼。 受到惡劣天氣影響，外賣生意反而大賣。街上頻頻有送餐人員路過。(記者顏潔恩╱攝影)

下雪天民眾更大的任務就是清掃屋子或商店前的大雪，為避免積雪積得太厚難以清理，民眾一整天都會定時拿起剷雪工具外出工作；也見孩子們拿著玩具鏟子幫忙，清除工作變成難得的親子 時光，過程中家長與孩子有說有笑，還滾起雪球玩起來。

受到惡劣天氣影響，很多商店選擇關店休息，但部分還營業的華人酒樓、餐館，外賣生意做得還不錯；勝記中餐館業者梁先生說，一般這樣的天氣前來吃飯的人不會太多，但許多顧客一早就訂好餐點，比較辛苦的是送餐人員，大鳳大雪中要花費比平時更長時間送餐。

另一日餐業者陳先生也說，外賣生意在惡劣天氣下更好，不想下廚又無法出門的民眾會撥電訂餐，員工則會告知送餐時間可能有所拖延，很多顧客都會表示理解。

另一方面，向來注重社區整潔的親子互助會，當天在負責人黃妮可的帶領下，組織十多人到9大道交67街公園清理積雪；黃妮可說，很多人的私人活動因大雪取消或推遲，騰出的時間決定用來做對社區有意義的事，趁著積雪還未結冰前趕緊清理。 義工們在公園清掃積雪。(親子互助會提供)

她表示，當天十多名義工中還包括幾個孩子，一群人大概用了兩個小時多清出可以行走的人行道，很多老人家在早晨或傍晚會到公園散步運動，清好雪地可防止他們滑倒；她也感謝這批義工的幫助，剷雪時頂著寒冷氣候、當時也還在下著雪，但義工絲毫怨言都沒有，為保民眾的安全在所不惜。