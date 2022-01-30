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紐約州確診減半 MTA加緊招聘恢復疫前列車數

記者張心╱紐約報導
大都會運輸署為新員工培訓。（大都會運輸署提供）
大都會運輸署為新員工培訓。（大都會運輸署提供）

紐約州新增新冠確診病例數相比上周減少一半，其中紐約市的陽性率為全州最低；隨著Omicron疫情趨緩，為彌補人手不足，大都會運輸署(MTA)於近期加緊新員工招聘，努力恢復疫情前的公交系統行車數量。

根據州府數據，29日全州陽性病例為1萬2332，相比上周同期的2萬7643下降了50%；七日平均陽性率也降低為7.3%，紐約市的七天平均數為5.21%，位列全州最低。

29日紐約州住院人數也降至7675人，比前一天減少了500多人，相比於一周前超過一萬人的住院率明顯下降。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，新冠冬季大爆發正在逐漸消退，全州需繼續跟進疫苗、補強針和口罩令，保證下降趨勢的進一步持續。

與此同時，為了避免疫情高發期因人手不足而導致的交通系統癱瘓，大都會運輸署於近期加快了招聘步伐，在緊急培訓新員工之外，也繼續擴招公交系統工作人員。

「新冠疫情間的凍結招聘和大批量老員工退休潮，導致這次Omicron爆發期間的人力嚴重不足，我們正在全力彌補人事空缺。」MTA列車服務主管Frederick Griffin表示。

在剛舉辦的新進員工培訓日上，大都會運輸署為新招募的400名列車操作員和400名列車長上課，並計畫在接下來幾個月中，再次招募230名列車員和100名售票員。

剛過去的12月，公交系統因人手不足導致平日裡平均有632輛列車延誤，甚至不得不暫停了地鐵B線、W線和Z線的服務；直到上周，這些地鐵線才完全恢復正常運行。

大都會運輸署為新員工培訓，並計畫繼續招聘工作人員。（大都會運輸署提供）
大都會運輸署為新員工培訓，並計畫繼續招聘工作人員。（大都會運輸署提供）

疫情 大都會 地鐵

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