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告別高慧民 亞當斯稱她「了不起的紐約人」

記者張晨╱紐約報導
亞當斯出席高慧民守靈儀式，稱其是「了不起的紐約人」。(本報檔案照)
亞當斯出席高慧民守靈儀式，稱其是「了不起的紐約人」。(本報檔案照)

被遊民推下站台喪生的40歲華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)的家人和朋友，29日為她舉行遺體告別儀式，紐約市長亞當斯(Eric Adams)出席瞻仰遺容，並稱讚其為「了不起的紐約人」。

在殉職警員里維拉(Jason Rivera)出殯後的一天，高慧民的遺體告別儀式也在曼哈頓西43街的克雷斯伍德殯儀館(Crestwood Funeral Home)低調舉行，僅開放給其家人和生前摯友。

亞當斯當日身著深色唐裝到場以示尊重，在與高慧民告別後他說，「我們失去了一個富有同情心、關心他人的紐約人，她的精神真的就是紐約的象徵；我的心與她的家人、朋友同在，大家失去了一個了不起的紐約人。」

他補充道，自己今日前來是為向高慧民的家人致以哀思，並在今後提供一切可實現的支持。

案發時，遊民馬秀(Martial Simon)在時報廣場42街Q/R地鐵線站台上雙手將高慧民推下鐵軌，致其與迎面駛來的列車相撞並被捲入車底身亡。

生前擔任德勤高管的高慧民過去十年也一直在紐約青少年聯盟(New York Junior League)中擔任志願者，幫助包括遊民在內的人，能夠重新站穩腳步。

高慧民的摯友形容她生前，聰明又有趣，熱愛旅行，總是對朋友的請求毫無遲疑的說「好的、沒問題、包在我身上。」就在案發之前，她剛剛和家人在馬爾代夫跨年，並慶祝了40歲生日。

高慧民的父母高Justin和Marjorie以及兄弟Jefferey在當日拒絕和媒體對話，並在此前的聲明中表示，希望人們記住她活著的樣子，而不是對她的離開耿耿於懷，「我們祈禱她能得到應有的公正，謝謝每個人的慰問；在這段非常艱難的時期，我們請求各界給予我們隱私和尊重。」

高慧民 亞當斯 地鐵

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