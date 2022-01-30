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長島市亞裔人口激增 首辦春節慶典活絡經濟

記者牟蘭／紐約報導
為慶祝農曆新年，長島市舉辦為期兩周的春節慶祝活動。（本報檔案照）
為慶祝農曆新年，長島市舉辦為期兩周的春節慶祝活動。（本報檔案照）

皇后區長島市近年來亞裔人口激增，尤其在疫情爆發後，當地至少新增15個亞裔經營商家，已被視為新興的中國城；對此，社區發展機構「長島市夥伴關係」(LIC Partnership)從即日起至2月6日，舉辦首屆春節慶典活動，邀請逾60個商家參與，慶祝亞裔文化，並促進當地經濟發展。

根據人口普查報告，十年來，紐約市的人口增長7.7%，亞裔成為推動力之一，其中長島市的亞裔成長最快，2010年以來增長五倍，近1萬1000名亞裔約占當地人口的34%。

為慶祝農曆新年，「長島市夥伴關係」舉辦為期兩周的春節慶祝活動；該機構的主席拉斯金(Elizabeth Lusskin)表示，希望這個活動凸顯當地亞裔人口與亞裔經營商家的增長，顯示當地的多元文化。

根據「長島市夥伴關係」官網介紹，這項春節慶典活動從本月24日開始，直到2月6日結束，邀請超過60家餐廳、文化機構與零售店參與，參與機構將以攤販或推出新菜單的形式，提供促銷或其他優惠活動。

主辦方表示，參加此次活動的機構包括西安名吃、疫情期間新開的台式餐館 Yumpling、JACX&CO美食廣場與新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)與野口勇博物館(Noguchi Museum)等。

西安名吃執行總裁王夢迪表示，這項計畫既促進當地小商家生意，也展示亞裔社區的蓬勃發展；西安名吃的長島市分店，曾在2020年1月被一場三級大火燒毀，去年年初重新開張，該店在29日至2月1日提供春節版的特製簽名版油波辣椒油，以豐富食客的餐桌。

活動詳情登錄https://www.longislandcityqueens.com/experience-lic/events/lunar-new-year-celebration/。

長島市 亞裔 疫情

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