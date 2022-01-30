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一個都不能少 福壽老人中心外帶餐盒慶春節

記者牟蘭／紐約報導
福壽老人中心為長者提供餐盒、圍巾、春聯等年貨禮盒。(鄭石提供)
福壽老人中心為長者提供餐盒、圍巾、春聯等年貨禮盒。(鄭石提供)

受新冠疫情影響，華策會(CPC)福壽老人中心將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包；福壽老人中心的主任鄭石表示，宗旨是關懷每名長者的健康，希望他們在佳節中不再孤獨，節後每周將提供核酸檢測，幫助長者防疫，「希望會員一個都不要少」。

福壽老人中心今年將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包...
福壽老人中心今年將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包。(鄭石提供)

福壽老人中心日前為250名長者提供節日餐盒，菜品包括紅燒豬蹄、蔥烤雙魚、冬菇菜心與發糕等，當天還向長者贈送圍巾、洗手液、月曆以及春聯等年貨禮盒，增添節日氛圍。

鄭石表示，疫情爆發後，長者成為高危人群，福壽老人中心關閉15個月，去年6月才重新開放；為避免疫情傳播，即使中心重開，會員進入前需填表、測體溫、戴口罩並保持六呎距離，且每個活動場所限定25%的人員，麻將等活動也暫時取消。

福壽老人中心今年將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包...
福壽老人中心今年將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包。(鄭石提供)

時隔半年，鄭石說，變種病毒快速傳播，紐約的疫情尚未消退，今年的年度春節宴會也只能改為外帶餐盒形式，由長者前來領取後，回家享用美食；他說，老人中心為長者提供交流平台，但為防疫，老人只能減少外出，他希望當天的活動為更多會員增添節日氣氛，讓他們不再孤獨。

福壽老人中心今年將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包...
福壽老人中心今年將年度春節宴會改為外帶餐盒形式，為250名長者提供食物與年貨禮包。(鄭石提供)

鄭石表示，福壽老人中心的最年長的會員已經107歲，仍盼望早日重返中心；他說，中心已收到市府分發的核酸檢測試劑，計畫在春節過後，為長者每周提供一次免費的核酸檢測，更好的幫助長者防疫。

雖然部分長者已領取免費的居家檢測包，鄭石說，這種檢測劑的準確率較核酸檢測低，他希望日後的核酸檢測能更好的監測長者的健康，幫助更多會員返回中心，與友人重聚。

檢測 老人中心 疫情

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