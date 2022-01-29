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雲吞公司捐贈紐約華僑學校 鼓勵培養華裔人才

記者張晨／紐約報導
李可星(左四)將捐款支票交予王憲筠(右三)。(記者張晨／攝影)
李可星(左四)將捐款支票交予王憲筠(右三)。(記者張晨／攝影)

為鼓勵華裔學子，傳達重視教育、回饋社區的理念，以及感謝在疫情下教職工和志願者努力付出，雲吞食品公司28日捐贈5000元給紐約華僑中文學校；此筆捐款和2018年開始的「畢業鼓勵金」(Fortune Graduation Fund)分開，為的是鼓勵學校繼續努力培養下一代華裔人才。

雲吞公司董事李可星表示，去年在和華僑學校校長王憲筠的交談中得知，學校在維持教職工方面經費緊張，作為屹立百年的社區中文學校，秉承著為社區服務的宗旨，一直處於非營利狀態。

他指出，此筆5000元的捐款和自2018年開始用於獎勵僑校初、高中畢業生學習中文的「畢業鼓勵金」5萬元不同，希望可以幫助教職工和志願者，鼓勵他們繼續留在學校；「雲吞公司創始人黃青新與公所前任主席伍銳賢相識40載，所以不管如何都會延續傳統，盡力幫扶學校。」

中華公所主席于金山說，疫情對僑校打擊很大，在此期間更需要鼓勵打氣，他感謝雲吞公司捐款， 也感謝伍銳賢創立畢業鼓勵金，推廣中文教育。

王憲筠代表僑校全體師生表達誠摰的謝意，「承蒙社區關照，為不辜負這些善心人士的捐款，學校盡一切努力縮減支出，使用現有人力而非雇用外力。」

她表示，僑校子弟非常幸運，僑校環境安全整潔、擁有優良的師資及義工團隊；自1909年設立起即有60僑團、僑領及社區人士的持續資助，這一切使得僑校雖遇疫情風暴，屹立不搖。

疫情 教育 華裔

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