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華埠城區監獄即將動工 下月中開拆拘留中心

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府表示曼哈頓拘留所將於農曆年後進行拆除工程。(記者顏嘉瑩/攝影)
市府表示曼哈頓拘留所將於農曆年後進行拆除工程。(記者顏嘉瑩/攝影)

備受爭議的曼哈頓華埠城區監獄，27日市設計和建築局(Department of Design and Construction，簡稱DDC)等單位舉辦線上記者會，表示目前該址的曼哈頓拘留中心將於農曆年後的2月中旬開始進行拆除工程前準備，5月至明年7月間拆除，新城區監獄將在2027年建成。

當天記者會由市設計和建築局與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等召開，提供曼哈頓城區監獄的最新時程表更新，表示在2019年通過「統一土地使用審查程序」 (ULURP)後，經過多次會議、公眾參與以及社區研討會，將在農曆年後進行臨時安全通道工程，架設場地圍欄，以及藝術品移除等工作，預計將於5月拆除拘留所南、北塔，施工時間將於每日早7時至下午3時30分。

對於民眾此前抗議，拆除和建造工程中將產生大量噪音、粉塵，與會官員表示，針對施工噪音將會盡量減少卡車空轉、在噪音產生區域周圍放置吸音材料，在建築碎片掉落時，也會有卡車接住以取代碎片直接掉落地面。

在拆除工程期間，會在現場加裝緩衝物、使用適量大小的設備、用起重機以最大限度減少碎片掉落，同時盡可能大塊處理建築碎片，以減少拆除期間的振動。

當局承諾，還將有除塵器、雜物網、塵土傳送溜槽以緩解施工間可能產生的灰塵，另外也會每日清掃施工現場及街道。

DDC表示，施工期間社區可以透過城區拘留所網站、專線電話號碼、季刊、工程周報，以及社區聯絡員等管道即時反應溝通，若會影響鄰近施工點的商家、居民，則會在72小時前通告。

由於在相鄰的巴士打街(Baxter St.)上有不少餐館，DDC表示，今年1月其精通粵語、普通話和英文的社區聯絡員陳Pauline，已經逐戶拜訪商戶告知其聯絡方式，如果餐館在期間有任何問題，也可以直接與她聯絡；該局還會與市小商業服務局合作，為小商家提供協助。

曼哈頓拘留所將於5月至明年7月進行拆除工程，新的城區監獄則預計在2023年第一季發出開工通知(notice to proceed)，2027年建成。

市府表示，社區若有任何問題或意見，都可從2月開始，致電(917)838-7996、電郵[email protected]，或至華埠獲架街(Walker St.)110號的社區聯絡員辦公室。更多資訊則在https://rikers.cityofnewyork.us/beyond-rikers/。

華社反抗監獄的呼聲仍然高漲，反監獄聯盟原本計畫29日(周六)舉行抗議，但因天氣惡劣，將日期延至2月6日(周日)下午2時，地點在中央街(Center St.)與白街(White St.)交口。

紐約中華公所重申反對華埠監獄建築、改建、擴張等一切方案，且反對關閉雷克島監獄立場堅定不改變；公所表示，拆除現有監獄，及建築新高監獄，工程長達七八年，將嚴重干擾華埠居民生活品質及商業經營。

監獄 華埠 曼哈頓

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