疫情重創華星印務 民眾捐款助渡難關

姚德思(左)和妻子26年前在華埠開了華星印務，但卻因疫情難以繼續經營下去。(取自gofundme網站)

疫情 給傳統小商家帶來長久負面影響，在曼哈頓華埠 營業已26年的「華星印務」(Y. H. Printing)，在疫情間生意一落千丈，加上房租太貴，從原本的三個店面到僅剩一間，目前仍在掙扎求生；近日有民眾在籌款網站上發起募款，希望能幫助華星印務度過難關，在短短的三天內就籌得近3萬4000元，也讓業主對民眾的熱心幫助，感到溫暖。

華星印務業主姚德思(Desmond Yeoh)是馬來西亞移民 ，16歲起在學校裡學印刷，1989年為了尋求更好的生活而移民紐約，1996年在華埠果園街(Orchard St.)和地威臣街(Division St.)交口，開設了第一家的印刷店，為客戶製作排版、凸版印刷，以及其他印刷業務，期間最多曾經開到三間工廠及辦公室等店面。

華星印務員工表示，因疫情關係印刷業務大幅減少，再加上年年上漲的房租，最後實在吃不消，只好縮減規模，關掉兩間店面，將辦公室與工廠合併，搬到位於艾塞克斯街(Essex St.)23號的地下室，不過即便如此，華星印務財務仍吃緊、搖搖欲墜，姚德思備感壓力，很多夜晚都因壓力而失眠。

雖然農曆年期間生意較忙，但仍無法與疫情前相比，由於服務社區已久，與附近鄰居建立起好感情，近日有鄰居在網站「gofundme」為華星印務發起募款，希望讓姚德思能夠付稅、會計費用、租金以及維修等。

網站上介紹寫著：「姚德思和妻子是紐約重要的資產，我們需要協助像華星印務這樣的印刷資產繼續生存下去」，獲得民眾的注意，原本只想籌得2萬5000元的目標，在短短的兩天內就達標，截至28日，已經有超過800人捐款、籌得超過3萬4000元。

不少捐款者表示被姚德思的故事感動，也有許多人表示應該支持社區中的老字號小企業，「他們才是讓紐約市更豐富且精彩的資產。」

該店員工接受採訪時表示，在籌款網站開通後，看到很多客戶都很熱心幫助，不僅在網上捐款，有些人還到店裡來要求印刷服務，也希望透過媒體能夠將這份溫暖再傳出去。籌款網站為https://www.gofundme.com/f/help-save-yh-printing-inc。